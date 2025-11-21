Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 21 de noviembre

William Arias, médico: «No tomes café recalentado y más si tienes hipotiroidismo o gastritis»

Asegura que es muy sensible a la temperatura

Manuel Viso, médico: «No desayunes estos alimentos, parecen inofensivos, pero son una bomba de azúcar y producen bajones de energía»

Un nutricionista explica la verdad sobre el ayuno intermitente: «No es una dieta para perder grasa»

William Arias, médico: «No tomes café recalentado y más si tienes hipotiroidismo o gastritis»
William Arias, médico: «No tomes café recalentado y más si tienes hipotiroidismo o gastritis» ARCHIVO
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas y es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Su sabor y la energía que proporciona lo convierten en un elemento casi indispensable y que se encuentra presente tanto ... en el hogar como en oficinas y espacios públicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app