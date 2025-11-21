William Arias, médico: «No tomes café recalentado y más si tienes hipotiroidismo o gastritis»

El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas y es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Su sabor y la energía que proporciona lo convierten en un elemento casi indispensable y que se encuentra presente tanto ... en el hogar como en oficinas y espacios públicos.

Es precisamente ese, como bebida estimulante, uno de sus principales usos. Gracias a la cafeína, muchas personas lo toman para mantenerse despiertas, mejorar la concentración o afrontar la jornada de trabajo con más energía.

Existen múltiples formas de prepararlo, con variaciones más o menos elaboradas que permiten adaptarse a distintos gustos y momentos. Asimismo, hay otros usos. Por ejemplo, en la gastronomía se utiliza para preparar postres, helados o salsas.

Pero el más frecuente es el de esa bebida que se consume durante el desayuno, a media mañana o después de la comida. En cualquier caso, conviene prestar atención a la manera en que se toma, porque, señala el médico William Arias, el café es muy sensible a la temperatura.

«No tomes café recalentado y menos si sufres de hipotiroidismo o gastritis», advierte en el inicio de uno de los vídeos en su perfil de Instagram. «El café es una bebida maravillosa, con muchas propiedades para la salud, pero desafortunadamente es muy sensible a la temperatura y por eso, para recibir todos los beneficios del café, deberías consumirlo fresco, con no más de 30 minutos de preparación».

Los problemas, tal y como indica Arias, ocurren en caso de que el café pase varios procesos de recalentado. «No solo se vuelve más amargo, sino que pierde sus propiedades medicinales, ya que pierde una gran cantidad de sus antioxidantes, pero lo más grave cuando recalientas el café es que cambias el ácido clorogénico por ácido cafeico, el cual está fuertemente asociado a irritación gástrica y aumentar los síntomas de gastritis».

Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones ante esto? Lo detalla William Arias: «Si vas a preparar café para un largo día, mételo en un termo para que conserve su temperatura y no se te dañe tan fácil».

«Cuando recalientas el café cambias el ácido clorogénico por ácido cafeico, asociado a irritación gástrica»

Aun así, si el café ya ha experimentado ese proceso de enfriamiento, existen dos alternativas. «O te preparas una deliciosa bebida fría a partir de café o lo calientas a fuego muy bajito en una ollita hasta que bote las primeras burbujitas». Con esto último, matiza el doctor, «se minimiza su daño», mayor en el caso de recalentarlo con un microondas a potencia alta, por ejemplo.