William Arias, doctor especialista en nutrición, sobre la manzanilla al dormir: «No va a funcionar si la tomas solo una noche»

Es una bebida milenaria, una infusión que llevan tomando en los hogares décadas y que además es accesible a cualquier persona sin necesidad de hacer un gran desembolso para tenerla en la despensa. Nos referimos a la manzanilla infusionada, «el que que toma ... tu abuela», ha explicado William Arias, doctor especialista en nutrición, que ha querido poner el foco en esta planta para ayudar a quienes tienen dificultades para conciliar el sueño y/o experimentan un mal descanso cuando se van a la cama.

Arias ha sido claro al respecto, apuntando que «su poder es real y está respaldado por la ciencia». En sus redes sociales ha compartido que «la ciencia respalda el consumo y uso de esta planta milenaria, demostrando que reduce el tiempo para conciliar el sueño y mejora su calidad, incluso en casos de insomnio crónico». El quid de la cuestión está en la «pigenina», un compuesto que se une «a los receptores GABA del cerebro, lo mismo que se utiliza en los fármacos que se fabrican para tratar problemas de sueño». Lo positivo de esta alternativa está en que es natural y, por tanto, «no genera dependencia y no tiene efectos secundarios».

Para que haga efecto, William Arias da dos indicaciones clave, importante seguirlas al pie de la letra. De un lado, la cantidad: «La dosis ideal es de dos gramos de flores secas antes de irse a dormir». A esto añadir, que «se debería tomar una media hora antes de meterse en la cama» y la constancia, porque al menos se recomienda consumir estas infusiones de manzanilla durante «dos semanas aproximadamente para notar efectos».

«No genera dependencia ni efectos secundarios»

La manzanilla consigue así que aumente la melatonina, la hormona del sueño, y reduce el cortisol, responsable del estrés y la ansiedad. «Es muy útil para personas mayores, para la tercera edad, mujeres que está en pleno posparto o aquellos que tienen niveles altos de nerviosismo y estrés», especifica este experto en nutrición. «Muchos subestiman su poder real pero es seguro que tu descanso podría empezar con una taza de esta bebida y no con una pastilla», sentencia Arias en el vídeo difundido en su perfil de Instagram.

La recomendación de William Arias para tomar la manzanilla

El doctor insiste en que hay que tomarlo en serio, que es «segura y asequible, muy poderosa» y que es fundamental tomarla de manera frecuente. «No va a funcionar si la tomas solo una noche, así que esto es importante saberlo», añade este especialista. En su perfil comparte también cómo se puede tomar. La manzanilla es una flor que se toma en infusión bien con agua o con leche y que se conoce de sus efectos y beneficios desde hace tiempo, pero se había dejado en el olvido con el boom de los ansiolíticos y otros productos que tratan de generar la melatonina que debería producir de forma natural el organismo.