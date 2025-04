Sofía Giaquinta, dietista-nutricionista: «No siempre ganar peso es una cuestión de comer más»

Mientras algunas consultas venden dietas que te harán bajar de peso en poco tiempo, otros nutricionistas, luchan por inculcar buenos hábitos que no solo te ayuden a alcanzar tus objetivos sino también a mantenerlos, que al fin y al cabo es lo que nos ... interesa.

En un momento en el que todo el mundo parece tener algo que opinar sobre lo que comes, 'Nutrición sin miedo' (Montena), escrito por la dietista-nutricionista Sofía Giaquinta, se alza como una brújula entre tanto ruido: la nutrición es una ciencia, no una cuestión de modas ni de opiniones.

- Habiendo tanta información como tenemos hasta ahora, aún hay muchas personas que no saben cómo comer bien ni qué es bueno para ellos... Los expertos, ¿cómo llegáis a esa gente?

La nutrición es una ciencia, no una cuestión de modas ni de opiniones. La sobrecarga de información, muchas veces contradictoria y centrada en el peso o en la estética, genera más confusión que claridad. Desde nuestro enfoque llegamos a las personas a través de la educación nutricional crítica, la escucha activa y el respeto por sus vivencias. Trabajamos para desmontar mitos, ofrecer información basada en la evidencia y adaptada a cada contexto social y cultural, alejándonos del discurso de la culpa o la exigencia. Nuestra prioridad es acompañar, no imponer.

- Hablemos de dietas: ¿deberíamos dejar de hablar de ellas y centrar la atención en cambiar la forma de comer para así mantener buenos hábitos?

Definitivamente sí. El concepto de 'dieta' está muy cargado de restricciones, normas rígidas y culpa. En lugar de fomentar dietas, promovemos una relación con la comida basada en el autocuidado y la atención individual de necesidades. Cambiar la forma de comer implica reconectar con nuestras señales internas, entender nuestro contexto, y alejarnos de normas universales que no consideran a la persona en su globalidad.

- A veces hay diferencia de opiniones entre nutricionistas: mientras que unos te invitan a comer bien, otros tienen un mensaje más flexible. ¿Dónde te posicionas tú?

Me posiciono claramente en un enfoque flexible, inclusivo y respetuoso. No creo en planes rígidos ni en discursos que perpetúan la culpa, la gordofobia o la violencia corporal. Acompaño a cada persona a construir su propio bienestar, atendiendo su historia, sus necesidades y sus derechos. Comer bien no es seguir normas impuestas: es cuidar de una misma desde la escucha, la dignidad y la autonomía.

- Se habla mucho sobre perder peso pero poco sobre aquellas personas que tratan de ganarlo sin éxito. ¿Qué se puede hacer?

Cada cuerpo tiene su ritmo y sus límites, y no siempre ganar peso es una cuestión de 'comer más'. Acompañar a quien desea aumentar su peso implica validar su experiencia, entender las posibles causas (emocionales, metabólicas o digestivas, entre otras) y trabajar de manera personalizada, priorizando el bienestar, no el número en la báscula.

- Está de moda hablar de microbiota pero sigue sin quedar claro qué es, para qué sirve, cómo cuidarla... ¿qué importancia tiene?

La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino y desempeñan funciones clave en nuestra salud digestiva e inmunológica. Cuidarla no debería ser algo complejo ni motivo de angustia, el problema es que cada vez hay más gurús peleándose por ver quién da el consejo más extremo o más llamativo sobre la microbiota. Simplemente se trata de promover una alimentación variada, rica en fibra, frutas, verduras, alimentos fermentados si se toleran, y reducir el estrés y el uso innecesario de antibióticos.

- Hay alimentos que inflaman, producen gases... cuando no se sabe cuáles son ¿cómo se procede a descubrir qué nos produce hinchazón?

Lo primero es recordar que la hinchazón ocasional es normal. Si es persistente o dolorosa, en consulta trabajamos observando patrones alimentarios, estilos de vida y posibles condicionantes médicos. Evitamos caer en dietas de eliminación estrictas sin necesidad, priorizando un abordaje gradual, flexible y siempre acompañados por profesionales. La escucha corporal es nuestra aliada, no las listas universales de 'alimentos prohibidos'. En la mayoría de casos, hay que derivar a profesionales especializados en patologías digestivas porque muchos síntomas son comunes a diferentes patologías y si no tienes experiencia en el tema, das palos de ciego y juegas con la salud de las personas.

- ¿Por qué sentimos más culpa por comer unas patatas fritas que con un brócoli?

Porque vivimos en una cultura de la dieta que moraliza los alimentos, clasificándolos como 'buenos' o 'malos', y que mide nuestro valor como personas según lo que comemos. Esta culpa no es innata: es aprendida. Desde nuestro enfoque, trabajamos para desmontar estas asociaciones dañinas y fomentar una relación más neutral, libre y placentera con la comida.

- Hablemos de suplementación... Hay de todo tipo… ¿Nos estamos pasando con ellos?

La suplementación puede ser muy útil en determinados casos (deficiencias, estados fisiológicos concretos, necesidades especiales), pero el marketing ha generado una medicación innecesaria de la alimentación. No todo el mundo necesita suplementos, y no siempre más es mejor. Yo promuevo un uso consciente, basado en evidencia, personalizado y acompañado por profesionales, no movido por modas o promesas de salud milagrosa.

Sobre Sofía Giaquinta

Sofía Giaquinta es nutricionista y divulgadora sobre nutrición y hormonas. Su trabajo va orientado a desmontar la cultura de la dieta, romper los tabús sobre la alimentación y mostrar de forma cercana y comprensible la realidad del cuerpo humano.