Sebastián La Rosa, médico especialista en longevidad: «El secreto de aumentar masa muscular no está en levantar solamente más peso, sino en hacerlo mejor»

Más allá de la cuestión estética, nuestros músculos juegan un papel fundamental en nuestra salud, bienestar y longevidad

Isaac Asenjo

Isaac Asenjo

Es probable que nos hayamos acostumbrados a que los profesionales médicos nos indiquen que debemos perder algo de grasa antes de que nos recomienden mejorar nuestra masa muscular. Sin embargo la literatura científica es cada vez más clara para que cada vez más especialistas ... recomienden el ejercicio de fuerza como el mejor antídoto contra el deterioro físico y cognitivo.

