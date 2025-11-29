Sebastián La Rosa, médico especialista en longevidad: «El secreto de aumentar masa muscular no está en levantar solamente más peso, sino en hacerlo mejor»

Es probable que nos hayamos acostumbrados a que los profesionales médicos nos indiquen que debemos perder algo de grasa antes de que nos recomienden mejorar nuestra masa muscular. Sin embargo la literatura científica es cada vez más clara para que cada vez más especialistas ... recomienden el ejercicio de fuerza como el mejor antídoto contra el deterioro físico y cognitivo.

Y es que más allá de la cuestión estética, nuestros músculos juegan un papel fundamental en nuestra salud, bienestar y longevidad. Si tiene una buena masa muscular ganará en bienestar, independencia y autonomía. Y para poner fuertes nuestros músculos lo importante es tener una buena dieta, un descanso adecuado y levantar algo de hierro.

Las reservas de masa muscular pueden reflejar el estado nutricional de una persona ya que nos dice cómo están las reservas corporales de proteínas y si la masa muscular no es la adecuada. También puede determinar enfermedades relacionadas con la desnutrición, cáncer, caquexia (pérdida exagerada de masa muscular) o sarcopenia. Además, el debilitamiento del músculo suele ir acompañada de una reducción en la actividad física, lo que lleva a la persona a una posición que agrava su estado de salud.

La fase concéntrica y excéntrica para lograr un mayor tono muscular

En este contexto, el doctor Sebastián La Rosa, reconocido experto en longevidad y bienestar integral, comparte en sus últimas publicaciones en las redes sociales - donde suma cerca de 1,5 millones de seguidores - un enfoque novedoso para ganar masa muscular que va más allá de entrenar con fuerza.

Explica el divulgador argentino que cada repetición de un ejercicio con peso consta de tres fases: concéntrica, cuando se levanta el peso; isométrica, cuando se sostiene sin moverse; y excéntrica, cuando se baja el peso.

Recomienda el doctor en la grabación el practicar lo que llama «entrenamiento super lento», lo que traducido viene a ser una regla que consiste en 5 segundos subiendo el peso en la fase concéntrica y 5 segundos relajando el peso en la fase excéntrica. «Notarás la diferencia», indica en el vídeo.

Un superávit calórico, sobre 300 kcal diarias, y consumir cantidades óptimas de proteína

El experto aclara que el músculo no crece solo por cuánto peso se levanta, sino por cuánto tiempo está sometido a tensión mecánica. Además, señala que para ganar masa muscular sin acumular grasa, hay que mantener un pequeño superávit calórico, alrededor de 300 kcal diarias, y consumir cantidades adecuadas de proteína. «Ganar músculo es mucho más fácil cuando entrenas mejor y cuando comes con precisión», apunta.

Cinco claves para lograr masa muscular Realizar un entrenamiento con ejercicios funcionales y multiarticulares que involucren varios grupos musculares, dedicando el 70-80% del entrenamiento a estos ejercicios para estimular la hormona del crecimiento.

Hacer los movimientos lentamente durante el entrenamiento para prolongar el esfuerzo muscular y aumentar el flujo sanguíneo, lo que optimiza la hipertrofia.

Utilizar pesos altos con pocas repeticiones (no más de 10 antes del fallo muscular) para maximizar el daño muscular y favorecer la ganancia de masa.

Mantener una dieta específica rica en proteínas (alrededor de 1.6 a 1.8 g/kg de peso) y un ligero superávit calórico (250-500 kcal diarias) para proporcionar energía y nutrientes necesarios para el crecimiento muscular.

Asegurar un buen descanso, durmiendo entre 7 y 9 horas diarias, y manejar el estrés para evitar la acción catabólica del cortisol sobre los músculos.

Estudios indican que personas con mayor masa muscular a mitad o avanzada edad tienen un menor riesgo de muerte y mejor calidad de vida en comparación con quienes tienen menos músculo. La masa muscular ayuda a conservar la densidad ósea, reduce el riesgo de caídas y discapacidades, y también mejora la salud mental, disminuyendo la ansiedad y depresión.​