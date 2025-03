El riesgo que corres si comes mucho atún en conserva a la semana

Una lata de atún es un recurso rápido, fácil y versátil que permite preparar en poco tiempo una comida o cena sencilla y nutritiva. Desde una ensalada de vegetales o legumbres a un revuelto con huevo pasando por un plato de pasta, el ... aderezo de un salmorejo o incluso en bocadillo, el atún en conserva combina casi con cualquier alimento y eso hace que sea una opción recurrente. Es cierto, además, que las propiedades del atún avalan su calidad nutricional. De hecho, tal como explica la dietista-nutricionista Beatriz Cerdán, es uno de los pescados más completos. En primer lugar porque tanto sus proteínas, de alto valor biológico, como sus grasas son de buena calidad. No en vano este pescado azul es una de las mejores fuentes de ácidos grasos esenciales omega-3,que contribuyen a proteger frente al riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y ayudan a disminuir el colesterol y los triglicéridos. Pero además destaca por incluir minerales como el fósforo, el magnesio, el yodo y el hierro, así como vitaminas liposolubles, la vitamina A y la vitamina D. Junto a éstas, destacan las del grupo B, concretamente las B2, B3, B6, B9 y B12, superando incluso en aporte a otras opciones como la carne, el queso o los huevos.

La ecuación parecería, por tanto, perfecta a nivel nutricional. Sin embargo los expertos aseguran que es un recurso alimentario que se usa con una frecuencia muy superior a lo aconsejable. Así, tanto la tecnóloga de alimentos y experta en nutrición, Beatriz Robles, como la dietista-nutricionista Adriana Oroz aseguran que, aunque sí que puede incluirse en el contexto de una dieta equilibrada y variada, en realidad el consumo semanal de atún en conserva no debería superar las dos latas. La explicación de esa limitación numérica está en su elevado contenido en sal y en la presencia de mercurio en su composición, según destaca Oroz. Justamente en su aporte de mercurio incide Beatriz Robles, quien recuerda que, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), se trata de un alimento «con un contenido medio de mercurio». Esto significa que, si se consume en altas cantidades, puede resultar perjudicial para la salud. Por eso coincide en la recomendación de no superar las dos latas semanales y alternar su consumo con otros pescados que tengan un contenido más bajo de mercurio.

El atún es un ingrediente recurrente en las ensaladas. Adobe Stock

Más explícito sobre el perjuicio para la salud que supone consumir latas de atún frecuentemente se muestra Miguel López Moreno, profesor investigador en Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y divulgador en @nutreconciencia, quien asegura que uno de los problemas de abusar de este alimento es su posible efecto neurotóxico. El experto precisa que algunos de los estudios en los que se ha analizado el contenido en metilmercurio presente en una lata de atún se ha observado una cantidad media de 15 μg/lata. «Si tenemos en cuenta que en un adulto con un peso promedio (70 kilos) se recomienda no ingerir más de 91 μg/semana de metilmercurio, esto equivaldría a unas seis latas de atún a la semana. Sin embargo, la presencia de metilmercurio en el atún es muy variable y por esta razón se recomienda un consumo máximo de atún en lata no superior a las dos veces a la semana», detalla.

Cómo elegir el mejor atún en lata

Desde el punto de vista nutricional los expertos aconsejan siempre primar el consumo de pescado fresco frente al que esté en conserva con objeto precisamente de evitar el citado exceso de sal que suele contener el pescado en lata. Sin embargo también puede ser una buena opción en los casos de alergia al anisakis o cuando se desea preparar una comida nutritiva y saludable y no se dispone del tiempo ni de los recursos necesarios para acceder al pescado fresco. Por eso a la hora de elegir entre las variedades de atún en conserva (en aceite de oliva, en escabeche, al natural...) que existen en el mercado Adriana Oroz aconseja revisar a conciencia la etiqueta del producto para así tener en cuenta tanto el aporte de sal como la forma de preparación del alimento.

Por un lado, tal como destaca López Moreno, la variedad en aceite de oliva puede ser una buena elección si se tienen en cuenta los beneficios atribuibles al aceite de oliva, pues esto puede suponer un extra interesante. Comparte esta opinión la dietista-nutricionista Beatriz Cerdán (y divulgadora en @lavidacomonutricionista), quien incide, no obstante, en que en ese caso debe ser aceite de oliva virgen extra (AOVE).

En el caso de el aceite no sea de esa calidad se inclina hacia el atún natural, aunque incide en que en este caso conviene atender especialmente al contenido de sal, especialmente en los casos en los que exista hipertensión. Lo ideal es que no contenga más de 0,12 gramos de sodio por cada 100 gramos de producto neto, aunque, como recuerda Robles, si el contenido de sal no es superior a los 0,8 gramos por cada 100 gramos de producto también puede ser buena opción.

En cuanto a la vida útil del atún de conserva los expertos apuntan que es muy larga pero no infinita, por lo que conviene tener presente la fecha de caducidad. Así aunque tal como apunta Adriana Oroz, las versiones de atún en aceite pueden durar hasta seis años en buen estado, también es importante que hayan sido conservadas en un ambiente seco a temperatura estable. Si las latas están abolladas, abultadas, rotas o golpeadas, la experta desaconseja su consumo, pues el alimento que contienen puede haber sufrido alguna alteración.