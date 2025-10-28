Reme Navarro, nutricionista: «Si duermes del lado derecho, lo estás haciendo mal»

Dormir es una actividad fundamental para el bienestar físico y mental, que va más allá de simplemente descansar. Durante el sueño, nuestro cuerpo realiza procesos esenciales como la reparación de tejidos, la consolidación de la memoria y la regulación de hormonas que controlan el ... apetito, el estrés y el estado de ánimo.

A la hora de descansar, cada persona tiene sus manías y costumbres. De esta forma, existen distintas preferencias a la hora de adoptar una postura en la cama. Dormir boca abajo es la menos recomendable de todas, desde el punto de vista médico, ya que puede generar tensión en el cuello y la espalda.

En cuanto a dormir boca arriba, permite una alineación más natural de la columna vertebral y reduce la tensión muscular en cuello y espalda, aunque en personas con problemas respiratorios, puede empeorar los síntomas al favorecer la obstrucción de las vías respiratorias.

No obstante, la postura más recomendable a la hora de dormir es de lado. Sin embargo, los beneficios no son los mismos dependiendo de si se duerme del derecho o del izquierdo. Y es que la posición del cuerpo influye en la forma en la que los órganos internos funcionan y en cómo circula la sangre durante el sueño.

En este sentido, una nutricionista y farmacéutica ha informado de los beneficios de dormir de un lado en concreto. «Si duermes del lado derecho, lo estás haciendo mal», ha asegurado Reme Navarro.

Los beneficios de dormir del lado izquierdo

A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@remenavarro), Navarro ha explicado de qué forma ayuda a nuestra salud dormir del lado izquierdo. «Tiene muchísimos beneficios, más de los que crees», ha indicado la especialista.

En primer lugar, ha explicado Navarro, dormir del lado izquierdo «es bueno para nuestro intestino». «Te va a ayudar a que los alimentos se desplacen más fácilmente a través del sistema digestivo», ha señalado la nutricionista, al mismo tiempo que alivia la acidez estomacal.

Esta postura en la cama no solo repercute en las digestiones, sino que también mejora la salud cardiovascular. «Tu corazón bombea más fácilmente», al dormir del lado izquierdo, señala Navarro.

La nutricionista explica que «la vena principal que transporta la sangre desde las extremidades inferiores está en el lado derecho del cuerpo». Por esta razón, dormir sobre el lado izquierdo «reduce la presión sobre ella facilitando la circulación».

🛌💤 Mejora la digestión: Gracias a la posición del estómago, tu cuerpo procesa mejor los alimentos. ❤️🩺 Cuida tu corazón: Facilita la circulación y reduce la presión sobre este órgano vital. 🧠Drena mejor el sistema linfático: Ayuda a eliminar toxinas más eficientemente. 🤰Ideal para embarazadas: Mejora el flujo de sangre al útero y al bebé. 💨Menos acidez: Disminuye el reflujo gástrico y mejora la calidad del sueño.

Tumbarse sobre el lado izquierdo es especialmente beneficioso para las mujeres embarazadas, tal y como explica Navarro: «Mejora la circulación sanguínea hacia la placenta y alivia la presión sobre órganos como el hígado y los riñones».

Los beneficios de dormir del lado izquierdo no se limitan al aparato digestivo y a la salud cardiovascular. Y es que también resulta positivo para el hígado. «Va a funcionar mejor, ya que reducimos la presión que ejerce el cuerpo sobre él», explica la especialista.