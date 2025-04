Regalos de última hora para los padres 'foodies'

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina y si este año no quieres romperte la cabeza con el regalo perfecto, una buena idea, sobre todo si tu padre es apasionado de la cocina, es regalarle un utensilio de cocina que encima os permita cocinar de manera más saludable. Porque no solo son los ingredientes que utilizamos sino también cómo los cocinamos.

Te dejo unas cuantas ideas de «cacharros» de cocina que además os facilitarán el día a día y encima económicas de utensilios y accesorios que son imprescindibles para todo amante de la cocina:

Estuche de vapor

Un estuche de vapor nos va a servir para hacer nuestras preparaciones al vapor y ahorrarnos bastante tiempo.

Estos utensilios permiten que el alimento se cocine en sus propios jugos y que los nutrientes se mantengan. Además, no hace falta aceite, por tanto, no estamos añadiendo calorías. Tendremos un plato nutritivo, saludable y menos calórico que a través de otro tipo de cocinado.

Tienes que fijarte que sea de silicona y que esta tenga calidad, para evitar que materiales del estuche puedan pasar al alimento.

Los alimentos que se suelen cocinar más en este utensilio son las verduras, tubérculos y los pescados. Las carnes suelen perder la textura y quedar demasiado blandas.

Tapete de silicona para horno

Un tapete de silicona es una excelente opción, ya que así prescindimos de los papeles vegetales y es facilísimo de limpiar.

Es un material antiadherente, con alta resistencia y que se reutiliza, con una gran duración en el tiempo, ya que suelen permitir hasta unos 2000 horneados.

Cuchillos y soporte

Cuchillos y soporte. Freepik

Son el pilar básico de toda cocina: unos buenos cuchillos. Y si además le añades un soporte para que estén todos juntos y puedas verlos, te irá genial.

Para elegir unos buenos cuchillos de cocina hay que fijarse en la hoja y el mango, en cómo están ensamblados, así como en el material, que es el responsable de la vida útil que tendrá el cuchillo. El material más recomendable suele ser el acero inoxidable, que presenta un filo duradero y una gran capacidad de corte.

Además, existen diferentes tipos de cuchillos según el uso que le queramos dar y los alimentos que queramos cortar. No obstante, hay dos cuchillos imprescindibles en toda cocina:

- Cuchillo de chef o cebollero, para cortar carne, pescado, fruta grande y verduras.

- Puntilla o pelador, para pelar y cortar alimentos pequeños con gran precisión.

- Palomitero para el microondas

- Para los amantes del cine y de las palomitas no puede faltar en su cocina un palomitero.

Y tienes dos tipos para elegir, en forma de electrodoméstico pequeño o como accesorio de silicona para el microondas. Este último es una interesante opción, ya que a parte de rápida y cómoda, es más saludable, al no necesitar prácticamente aceite. Es importante fijarse en si es apto para lavavajillas o no.

Espumador de leche

Existen muchas opciones en el mercado de espumadores de leche, con un rango muy amplio de precios. Los hay desde manuales y más económicos, hasta eléctricos y de un precio más elevado.

Es un accesorio genial para los amantes del café.

Con el espumador se consigue un aumento de volumen, cremosidad y suavidad en la leche o bebida vegetal, sin importar si está fría o caliente, que resulta en una capa de espuma que tiene más usos aparte de beber el café, sino que puede usarse en postres o en helados, así como para montar la nata.

Moldes diferentes

Moldes para cocinar. Freepik

Los moldes son siempre bienvenidos en todas las casas, nunca sabes cuándo te van a hacer falta y los hay de muchísimas formas.

Encontramos desde los clásicos de bizcochos y tartas, hasta los más innovadores de helados, galletas con formas, donuts, gofres, barritas…

Pero no olvides que es importante que los materiales sean de calidad.

Espiralizador

Espiraiizador. Freepik

Los espaguetis de verduras son una manera diferente y saludable de presentar las verduras. Si tenemos un espiralizador que nos permita hacerlos podremos prepararlos de una variedad de vegetales más amplia.

Aunque se puede hacer sin este accesorio (con un simple pelador de patatas), nos facilita mucho la vida, ya que en un momento lo tenemos listo.

Existen diferentes tipos, unos con forma de sacapuntas, que tienes que girar para que salgan los espaguetis, o los que son aplicando un poco de fuerza para que las cuchillas formen los tallarines.

Son una opción económica y que nos puede dar mucha vida en la cocina.

Libros de cocina

Libro de cocina. Freepik

Hoy en día tendemos a recurrir a las redes sociales para buscar una receta antes que en los libros. No obstante los libros, en este caso de cocina, no significan únicamente leer, sino que al hojear uno de los libros de cocina te sumerges en sus páginas y te dejas atrapar por esa magia que esconde entre las páginas. Además, así descansamos un rato de las pantallas, que no nos vendrá nada mal.

Podemos encontrar miles de versiones de libros de cocina, muy especiales y específicos, según los gustos personales, pero siempre serán bienvenidos en las casas de los amantes de los fogones.

Tuppers

Tuppers. Freepik

Es una cosa que muchas veces se nos olvida pero las fiambreras son de las cosas más prácticas para alguien que le gusta cocinar.

Prioriza que sean de cristal, y fíjate en que sean aptas para el microondas, lavavajillas y congelador.

Las tienes en muchos formatos, tamaños, con muchas tapas diferentes y estilos, para que puedas elegir las que más te gusten.

Molinillo eléctrico

Molinillo eléctrico. Freepik

Los molinillos eléctricos son un utensilio muy útil en la cocina, ya que permite moler cualquier cosa que necesites, por ejemplo el café o las semillas o frutos secos. Suelen ser pequeños y bastante económicos, así que no esperes más y hazte con el tuyo.

Espero que con esta guía de accesorios encuentres el regalo perfecto para el día del padre o que al menos te sea de inspiración.

Feliz día del padre por adelantado.