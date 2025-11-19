La nutricionista Sandra Moñino explica la receta para hacer un bizcocho saludable: está listo en cinco minutos y no necesita horno

Cada vez más ciudadanos son conscientes de la importancia que tiene la alimentación diaria a la hora mantenernos saludables y alargar nuestra esperanza de vida. Es por ello que reducir al mínimo la ingesta de azúcar, que puede provocar aumento de ... peso y disparar el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, es uno de los objetivos que se han marcado muchos a lo largo de los últimos años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona no debería superar los 25 gramos diarios, lo que corresponde a unas dos cucharadas.

No se trata, sin embargo, de un objetivo sencillo de cumplir: llevamos años acostumbrados a productos que la contienen, como bollería, refrescos, salsas industriales y todo tipo de ultraprocesados que podemos encontrar en cualquier supermercado. A ello se suma esa liberación rápida de dopamina, la hormona del placer, que genera el consumo de este tipo de alimentos y que, cuando deja de hacerse, puede producir variaciones en el estado de ánimo, ansiedad y hasta cierta sensación de debilidad.

Encontrar sustitutivos más saludables y que nos permitan saciar esa necesidad de dulce es algo que llevan mucho tiempo tratando de lograr los expertos en alimentación. Es el caso de la nutricionista Sandra Moñino, autora del libro 'Adiós a la inflamación', que lleva años advirtiendo sobre el consumo de este tipo de alimentos y dando recetas que nos permitan librarnos de esa inflamación que puede llegar a provocar múltiples problemas de salud.

Para todos aquellos amantes de la bollería que quieran empezar a reducir el consumo del azúcar y seguir hábitos mucho más saludables, esta especialista en nutrición ha encontrado la solución. Hace unos días, la joven compartió en su cuenta de TikTok (@nutricionat_) la receta de su bizcocho de chocolate, un alimento que, aunque cumple a la hora de quitarnos ese antojo de dulce, es muchísimo más sano y se prepara en tan solo unos minutos, sin necesidad de horno.

La receta de la nutricionista Sandra Moñino para hacer un bizcocho saludable y antiinflamatorio

El alimento principal que emplea Sandra Moñino y que le dará ese sabor dulce característico de este bollo es el plátano, junto con el cacao puro, que le otorgará ese regusto chocolateado. A ellos se suman los huevos, los polvos para hornear, la canela, la esencia de vainilla, el coco rallado y la almendra molida, que permitirán que obtenga la textura ideal y que sea también un producto perfecto para una dieta antiinflamatoria.

Receta del bizcocho de chocolate saludable de la nutricionista Sandra Moñino 2 plátanos pequeños

1 huevo

1 cucharada de polvos de hornear

3 cucharadas de cacao puro

Canela al gusto

Esencia de vainilla al gusto

1 cucharada de coco rallado

2 cucharadas de almendra molida

Según ha explicado en sus redes sociales, tan solo tendremos que llevar los plátanos, el huevo, los polvos de hornear, cacao puro, canela y esencia de vainilla a una batidora y triturar todos los alimentos hasta tener una masa homogénea. Una vez hecho, se vierte el contenido en un molde apto para microondas y se le echa una cucharada de coco rallado y dos cucharadas de almendra molida y se vuelve a mezclar todo.

Después, ese recipiente lo llevas al microondas durante cuatro minutos a máxima potencia, sin necesidad de emplear un horno. De hecho, es una opción perfecta para tomar como desayuno o merienda, cuando tienes un buen antojo de dulce, explica la reputada nutricionista.

La propia Sandra Moñino ha mostrado cómo ella lo ha empleado el bizcocho de chocolate, sin harinas ni azúcar, para añadirlo a un helado de brownie como topping. También se puede tomar también por sí solo, sin acompañarlo de ninguna salsa: «Está buenísimo, tienes que probarlo».