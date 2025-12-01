Boniatos asados rellenos de grelos y huevos: un manjar cargado de nutrientes

Comenzamos por lavar bien los boniatos para eliminar la tierra que pudieran tener.Podemos hacerlo con la ayuda de un pequeño cepillo para vegetales

Si usamos un boniato grande lo partiremos a la mitad longitudinalmente y lo asaremos sobre papel vegetal con el corte hacia abajo, engrasando la base con un poco de aceite de oliva virgen extra. Si partimos de dos boniatos pequeños, los pinchamos varias veces con un tenedor y así conseguiremos que se cocinen bien por dentro. El boniato también se puede cocer o cocinar al vapor pero el asado ayuda a potenciar aún más su sabor.

Mientras se asa el boniato, unos 40 minutos a 200 º, prepararemos los grelos, que también podremos sustituir por espinacas o nabizas. Comenzamos separando la hoja del tallo, lavamos bien bajo el grifo y cortamos en trozos medianos. Ponemos agua a hervir con sal y escaldamos los grelos durante unos 5-7 minutos, retirando al final del agua caliente y cortando la cocción con agua fría. Escurrimos bien y reservamos.

Mientras, en una sartén doramos el ajo picadito y a continuación añadimos el grelo bien escurrido, salteando durante un par de minutos. Cuando veamos que el boniato esté blando retiramos del horno y abrimos cada uno con la punta de un cuchillo a la mitad. Chafamos la pulpa ligeramente con la ayuda de un cuchillo, salpimentamos.

Colocamos un par de cucharadas de ricotta sobre la pulpa de cada boniato y sobre la ricotta el parmesano rallado. Gratinamos durante un par de minutos y retiramos del horno. Completamos el relleno de cada boniato con el grelo salteado y un huevo a la plancha.