Boniatos asados rellenos de grelos y huevos: un manjar cargado de nutrientes
Esta receta al horno apetece en otoño e invierno y está cargada de sabor
Estamos en la mejor temporada del boniato y también en la mejor temporada de los grelos, una crucífera deliciosa típica de Galicia y Norte de Portugal, presente en múltiples platos tradicionales pero que fácilmente podemos integrar en la cocina actual.
Podemos tratarlos de forma ... similar a la espinaca o la acelga, escaldamos primero y después podemos saltear. Sólo o junto a otros ingredientes pueden ser un relleno delicioso para pasta como lasaña o canelones. Son perfectos para acompañar platos de carne, pescado o introducirlos en platos de legumbres como garbanzos o habas blancas. Si buscamos la sencillez, puedes disfrutar tus grelos con un buen aceite de oliva virgen extra y una cucharadita de mostaza antigua, sorprendentemente estas dos crucíferas, el grelo y la mostaza con matices picantes, combinan increíblemente bien.
Si te estás iniciando con los vegetales de hoja verde, mi recomendación es combinarlos con una raíz o tubérculo más dulce como pasta o boniato y de ahí la inspiración para la receta de hoy.
Ingredientes para lso boniatos asados
- Boniatos pequeños 2
- Grelos 300 gramos
- Huevos 2
- Queso ricotta 80 gramos
- Parmesano rallado 40 gramos
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal Al gusto
- Pimienta negra molida Al gusto
- Escamas de guindilla Al gusto
Paso a paso para hacer los boniatos
Comenzamos por lavar bien los boniatos para eliminar la tierra que pudieran tener.Podemos hacerlo con la ayuda de un pequeño cepillo para vegetales
Si usamos un boniato grande lo partiremos a la mitad longitudinalmente y lo asaremos sobre papel vegetal con el corte hacia abajo, engrasando la base con un poco de aceite de oliva virgen extra. Si partimos de dos boniatos pequeños, los pinchamos varias veces con un tenedor y así conseguiremos que se cocinen bien por dentro. El boniato también se puede cocer o cocinar al vapor pero el asado ayuda a potenciar aún más su sabor.
Mientras se asa el boniato, unos 40 minutos a 200 º, prepararemos los grelos, que también podremos sustituir por espinacas o nabizas. Comenzamos separando la hoja del tallo, lavamos bien bajo el grifo y cortamos en trozos medianos. Ponemos agua a hervir con sal y escaldamos los grelos durante unos 5-7 minutos, retirando al final del agua caliente y cortando la cocción con agua fría. Escurrimos bien y reservamos.
Mientras, en una sartén doramos el ajo picadito y a continuación añadimos el grelo bien escurrido, salteando durante un par de minutos. Cuando veamos que el boniato esté blando retiramos del horno y abrimos cada uno con la punta de un cuchillo a la mitad. Chafamos la pulpa ligeramente con la ayuda de un cuchillo, salpimentamos.
Colocamos un par de cucharadas de ricotta sobre la pulpa de cada boniato y sobre la ricotta el parmesano rallado. Gratinamos durante un par de minutos y retiramos del horno. Completamos el relleno de cada boniato con el grelo salteado y un huevo a la plancha.
Si lo preparas con antelación puedes calentar antes de comer durante un par de minutos en el microondas para que se potencie el sabor del queso.
Puedes disfrutar de todas las recetas de Catalina Prieto en su cuenta de instagram @24zanahorias y también cada semana en ABC Bienestar en este listado de recetas saludables.
