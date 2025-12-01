Suscribete a
Boniatos asados rellenos de grelos y huevos: un manjar cargado de nutrientes

Esta receta al horno apetece en otoño e invierno y está cargada de sabor

Catalina Prieto

Estamos en la mejor temporada del boniato y también en la mejor temporada de los grelos, una crucífera deliciosa típica de Galicia y Norte de Portugal, presente en múltiples platos tradicionales pero que fácilmente podemos integrar en la cocina actual.

Podemos tratarlos de forma ... similar a la espinaca o la acelga, escaldamos primero y después podemos saltear. Sólo o junto a otros ingredientes pueden ser un relleno delicioso para pasta como lasaña o canelones. Son perfectos para acompañar platos de carne, pescado o introducirlos en platos de legumbres como garbanzos o habas blancas. Si buscamos la sencillez, puedes disfrutar tus grelos con un buen aceite de oliva virgen extra y una cucharadita de mostaza antigua, sorprendentemente estas dos crucíferas, el grelo y la mostaza con matices picantes, combinan increíblemente bien.

