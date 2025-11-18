Bol de yogur y granola de chocolate con pera: el desayuno perfecto para tener energía

Precalentar el horno a 180 º C y preparar una bandeja metálica forrándola con papel vegetal. Comenzamos picando a cuchillo las nueces y las avellanas. Derretimos a fuego bajo el aceite de coco.

En un bol amplio colocamos los ingredientes húmedos, el aceite de coco y la esencia de vainilla, añadir el cacao en polvo, la canela y la sal y mezclar bien. Incorporar los ingredientes secos: avena, nueces, avellanas y semillas de sésamo. Mezclar bien para que se reparta la mezcla de cacao por igual.

Se mezclan bien los ingredientes @24zanahorias

Volcar la mezcla que hemos preparado sobre la bandeja forrada e introducir en el horno. Aproximadamente el horneado nos llevará unos 20 minutos, removiendo un par de veces mientras se hornea, para garantizar que no se queme y se va tostando por igual. Para estas cantidades me gusta usar una bandeja no demasiado grande (de unos 20X30 cm.) ya que si usamos una demasiado grande, queda una capa demasiado fina de avena y es fácil que se queme rápido o quede demasiado seca.

Mientras la granola está en el horno vamos a picar finamente los dátiles a los cuales les habremos retirado el hueso y también picaremos en trozos pequeños las dos pastillas de chocolate rico en cacao.

Cuando retiremos la granola del horno, añadiremos rápidamente el chocolate y los dátiles picados, de forma que el calor ayude a que el chocolate se derrita ligeramente y los trozos de dátil se ablanden y se peguen a la avena y los frutos secos y así se formen pequeñas «rocas» de granola.

Para preparar el bol, simplemente servimos un poco de yogur natural cremoso, media pera conferencia, 1 cucharadita de mantequilla de cacahuete, sin sal ni azúcares añadidos, y unas cucharadas de nuestra granola de cacao.