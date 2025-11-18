Bol de yogur y granola de chocolate con pera: el desayuno perfecto para tener energía
Se va a convertir en tu desayuno y merienda favorita
La granola es una mezcla de copos de avena y frutos secos que se hornean con algún elmundo graso como mantequilla o aceite y algún elemento dulce, tradicionalmente sirope de arce o miel, pero que se puede endulzar con especias como la canela y ... la vainilla o frutas secas como pasas de uva o dátiles.
A diferencia del muesli, que suele ser una mezcla cruda, la granola se hornea, lo que le da una textura crujiente y dorada Es una fuente de energía, fibra, grasas saludables, proteínas, magnesio, hierro y vitaminas del grupo B.
Tiene un buen poder saciante ya que su alto contenido en fibra y es una preparación versátil: Se puede consumir con leche o bebidas vegetales, yogurt, espolvoreada sobre frutas frescas.
Estas cantidades son para dos y pueden variarse los ingredientes para que se convierta en vegana. Preparación: 25 minutos.
*Con estas cantidades tendrás granola para varios días.
Ingredientes para la granola
- Avena 2 tazas de copos enteros
- Nueces peladas 1 taza
- Avellanas peladas ½ taza
- Semillas de sésamo ½ taza
- Aceite de coco ½ taza
- Esencia de vainilla 1 cucharada
- Canela molida 1 cucharada
- Cacao en polvo puro 100% 4 cucharadas
- Sal ½ cucharadita
- Chocolate 85% cacao 2 onzas
- Dátiles medjool 4
Para el bol
- Pera conferencia 1
- Mantequilla de cacahuete 100% 2 cucharadas
- Yogur cremoso (tipo griego) sin azúcares ni edulcorantes Unp
Así puedes preparar esta receta:
Cómo hacer este bol de granola y yogur
Precalentar el horno a 180 º C y preparar una bandeja metálica forrándola con papel vegetal. Comenzamos picando a cuchillo las nueces y las avellanas. Derretimos a fuego bajo el aceite de coco.
En un bol amplio colocamos los ingredientes húmedos, el aceite de coco y la esencia de vainilla, añadir el cacao en polvo, la canela y la sal y mezclar bien. Incorporar los ingredientes secos: avena, nueces, avellanas y semillas de sésamo. Mezclar bien para que se reparta la mezcla de cacao por igual.
Volcar la mezcla que hemos preparado sobre la bandeja forrada e introducir en el horno. Aproximadamente el horneado nos llevará unos 20 minutos, removiendo un par de veces mientras se hornea, para garantizar que no se queme y se va tostando por igual. Para estas cantidades me gusta usar una bandeja no demasiado grande (de unos 20X30 cm.) ya que si usamos una demasiado grande, queda una capa demasiado fina de avena y es fácil que se queme rápido o quede demasiado seca.
Mientras la granola está en el horno vamos a picar finamente los dátiles a los cuales les habremos retirado el hueso y también picaremos en trozos pequeños las dos pastillas de chocolate rico en cacao.
Cuando retiremos la granola del horno, añadiremos rápidamente el chocolate y los dátiles picados, de forma que el calor ayude a que el chocolate se derrita ligeramente y los trozos de dátil se ablanden y se peguen a la avena y los frutos secos y así se formen pequeñas «rocas» de granola.
Para preparar el bol, simplemente servimos un poco de yogur natural cremoso, media pera conferencia, 1 cucharadita de mantequilla de cacahuete, sin sal ni azúcares añadidos, y unas cucharadas de nuestra granola de cacao.
