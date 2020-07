Siete recetas de platos perfectos para llevar de excursión

Preparación (15 minutos): Lava la berenjena y córtala a lo largo en láminas no muy gruesas. En una plancha o sartén echa el aceite de oliva y cocina las láminas de berenjena por ambos lados hasta que se doren. Tuesta el pan por ambos lados.Unta un poco de hummus (a poder ser casero) en las rebanadas de pan y coloca una capa de hojas de espinacas previamente lavadas. Ahora coloca varias láminas de berenjena y sobre ellas el tomate seco. Coloca de nuevo algunas hojas de espinacas y ponle la otra tapa al bocadillo con un poquito más de hummus. ¡Listo! Repite la misma operación para montar tu otro bocadillo.

Salir de excursión no está reñido con comer de forma nutritiva y saludable. Verás cómo disfrutas la hora de la comida cuando abras tu tupper y te encuentres con esta deliciosa y fresquita ensalada de pasta y lentejas.

Preparación (35 minutos): Precalienta el horno a 200º C durante 10 minutos. Corta la batata en trozos pequeños y extiéndela sobre la bandeja de horno con un poco de sal, aceite de oliva y comino. Ásala hasta que esté blandita, puede costarte unos 25 minutos. Mientras tanto cocina el pollo a la plancha con un poco de sal y aceite. Cuando esté listo lo puedes cortar en tiras, trozos pequeños o desmenuzarlo. Corta los pimientos en tiras, lava, y corta en trozos pequeños las hojas de espinacas. Prepara el burrito: entiende una cucharada de hummus en el centro de cada tortilla, añade el pollo, la batata, el pimiento y las espinacas. Cierra la tortilla y listo.

Estos burritos de pollo son estupendos para llevar a cualquier sitio ya que pueden comerse fríos o calientes, no gotean, no manchan y cuando los saques estarán estupendos. ¿Qué te parecen?

Hummus de zanahoria

Hummus de zanahoria - Nooddle

Si os habéis repartido la comida entre varios y te ha tocado llevar algo de picoteo o bien tu salida va a ser cortita y tomarás sólo un aperitivo, este hummus de zanahoria, cremoso y delicioso, es una súper buena opción ¡Verás qué rico descubrimiento!

Ingredientes: dos zanahorias, un diente de ajo, medio limón, el cuarto de una taza de agua, 200 gramos de garbanzos en conserva, una cucharada de salsa tahini, una cucharadita de comino en polvo, dos cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal y una pizca de pimentón.

Preparación (20 minutos): Pela las zanahorias y córtalas en rodajas no muy gruesas. Pon un cazo con agua. Cuando hierva, vierte las zanahorias y cuécelas. Cuando estén blandas, cuélalas y, con un tenedor o con tu procesador de alimentos, haz un puré con las zanahorias. Mientras se cuecen las zanahorias, enjuaga los garbanzos bajo el chorro del agua del grifo y escúrrelos. Ahora, en el vaso de la batidora, pon los garbanzos, el diente de ajo pelado, la sal, el comino, el zumo de medio limón, la salsa tahini, el aceite, el pimentón y el puré de zanahoria que has preparado. Bate y ve añadiendo poco a poco el agua (la indicada en los ingredientes) hasta que veas que queda una masa cremosa. Coloca la mezcla en un bol y sírvelo acompañado de tostadas, nachos o algo con lo que puedas untar el hummus.

Consejos: Si no tienes salsa tahini no hay problema, puedes hacerla en casa perfectamente. Es súper sencilla. Para ello, necesitas dos cucharadas de semillas de sésamo (conocidas también como ajonjolí) y cuatro cucharadas de agua o aceite de oliva (lo que prefieras). Lavas las semillas y las tuestas en un sartén durante cinco minutos (si son semillas de sésamo ya tostadas, no es necesario que hagas este paso). Cuando se enfríen, en tu picadora o cortadora añades las semillas y el líquido, baja de las paredes los restos y vuelves a hacerlo hasta que te quede una masa, ¡esa es la salsa tahini!