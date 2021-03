Ocho recetas de torrijas saludables para Semana Santa

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay duda: si por algo es famosa la Semana Santa es por sus actos religiosos y por su variedad de postres tradicionales. La leche frita o los buñuelos de viento tienen su público durante esta festividad, pero son las torrijas las que se llevan toda la fama y aclamo. Este dulce, también conocido como tostada francesa, es un plato hecho con rebanadas de pan donde no falta la leche, la miel, la canela o el huevo, entre otros ingredientes.

Y pese a que mayoritariamente se cocinan con azúcar, hay opciones en las que no hay cabida para este edulcorante y se recurre a otros ingredientes como pasta de dátil o esencia de vainilla. Asímismo, las torrijas pueden hacerse con frutas como arándanos o fresas y leche de soja, la bebida vegetal más saludable.

Pan para torrijas

El ingrediente estrella de las torrijas es el pan, así que es importante que se elija uno bueno. El equipo de Núkula, app móvil para hacer la compra de manera más saludable, explica que tradicionalmente se han hecho con el pan duro que sobraba, de hecho era una forma de hacer cocina de aprovechamiento.

«Ahora que se compra pan expresamente para esta elaboración, lo que hay que tener en cuenta es que sean panes en los que penetre con facilidad el resto de ingredientes de las torrijas (leche, canela, limón, etc.). Debemos buscar que sea esponjoso para que capte la humedad de la mezcla líquida en la que sumergimos el pan», cuentan. Además, aconsejan que el pan no sea muy fino porque si no no captaría la humedad y quedaría empapado.

Desde el equipo de Núkula aconsejan tomarlas con ingredientes sanos, pero indican que no es malo, de vez en cuando, tomar la receta tradicional: «Puedes hacer torrijas sanas si estás acostumbrado a no usar tanto el azúcar o puedes hacer tu receta tradicional y tomarlas de forma puntual (ahora en los festivos de Semana Santa). Recuerda que ser flexible también es ser saludable».

Te dejamos algunas de las recetas de torrijas saludables que triunfan en las redes sociales porque no llevan ni una pizca de azúcar: