Ocho recetas sugerentes para sorprender en San Valentín

Hay para quienes San Valentín (tengan pareja o no) es un día más sin importancia. Y quienes se toman esta "fiesta del amor" muy en serio. Claro que no hay posición mejor que otra, pero si hemos decidido celebrar el 14 de febrero, lo mejor es hacerlo bien. Y más allá que algún que otro regalo romanticón, hay pocas cosas que superen una buena cena romántica.

No debemos volvernos locos, pues cualquier menú debería hacer su función. Aquello que se dice de los alimentos afrodisiacos no es verdad, pues al final somos nosotros quienes le atribuimos esa función a un alimento o no. Silvia Cintrano, sexóloga del Instituto Centta pone un ejemplo muy fácil: «Con un estímulo neutro, como aparentemente podría ser un hielo, no solo podemos enfriar una bebida, sino que además podemos utilizarlo con un cariz erótico. Con los alimentos denominados afrodisiacos ocurre lo mismo: su erotismo depende de la asociación y el uso que se haga de ellos y no tanto de su composición química».

Más que crear un menú lleno de frutas exóticas o chocolate, lo que debemos hacer es preparar un menú con mucho amor, posiblemente lo más importante en todo esto. Así que te traemos ocho ideas de desayunos, entrantes, platos y postres para que sorprendas a tu pareja y celebrar San Valentín como se merece.