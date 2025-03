Helado cremoso de zanahoria: la original receta vegetal para el postre

Paso 1

Comenzaremos un día antes asando las zanahorias peladas y cortadas a la mitad longitudinalmente, lo haremos sobre papel vegetal y durante unos 20-25 minutos o hasta que estén tiernas. Congelamos también el plátano cortado en trozos y refrigeramos la lata de leche de coco.

Paso 2

Ponemos en nuestro robot de cocina las avellanas y los anacardos y trituramos a velocidad alta hasta obtener una crema. Añadimos entonces el plátano, los dátiles sin hueso y la zanahoria congelados y trituramos 30 segundos a velocidad media alta, parando y llevando con la ayuda de una espátula los restos de las paredes hacia el fondo del vaso y triturando durante otros 30 segundos más.

Paso 3

Parar e incorporar el coco, la sal, la canela, la vainilla y el limón. Triturar entre 20 segundos más hasta que esté bien ligado.

Paso 4

Traspasar la mezcla a un recipiente apto para el congelador, cubrir con film transparente y congelar, al menos, durante 2 horas para que esté más firme. Podemos congelar durante más tiempo si queremos; en ese caso podemos volver a triturar justo antes de servir para eliminar cualquier rastro de hielo y que quede con la textura de un helado cremoso.

Paso 5

Decorar al gusto y disfrutar! Y si aún piensas que los helados no pueden hacerse con hortalizas, no dejes de experimentar.