Envidias con frutos secos: el entrante ligero perfecto para Nochevieja

Como ya os he contado en alguna ocasión, las endivias son un vegetal típico de esta época del año. Aún cuando la estación más fría nos lo regala, seguimos resistiéndonos a él y no es, ni de lejos, popular como en otros países como Bélgica, donde es una protagonista principal de su gastronomía. No por la falta de ideas a la hora de emplearla en los diferentes platos debemos abandonar su consumo. Estoy segura que si no os gusta su amargor consumida en crudo, la versión cocinada os encantará, ya que en el proceso se pierde parte de ese toque más fuerte, obteniendo platos suculentos y muy digestivos.

Si nunca os he hablado de sus propiedades os diré que su aporte calórico es mínimo al no rebasar las 17 kcal. por cada 100 g. Aunque su aporte en cuanto a proteínas, vitaminas y minerales es discreto, destacando por las cantidades de potasio, fósforo y fibra, su importancia, como la de tantos otros vegetales reside en el hueco que ocupa en nuestra mesa y plato, desplazando el consumo de otros productos procesados mucho menos interesantes a nivel nutricional.

Si este año quieres apostar por la cocina de temporada en tus fiestas, no dudes en recurrir a la endivia: es fácil de preparar, ya sea en la elaboración de aperitivos rellenando las barquitas que forman sus hojas con deliciosos patés vegetales o frutas como el aguacate, el mango, la granada o la naranja, o bien, cocinándola a fuego lento ya sea en la cazuela o en el horno pudiendo también rellenarla, gratinarla o acompañarla de una sencilla vinagreta.

Si queremos enmascarar ese ligerísimo sabor amargo, los alimentos con matices salados como quesos, salmón o anchoas nos ayudan a que la percepción sea menor y los sabores se complementen a la perfección.

Esta receta es una guarnición clásica para acompañar un poco de rosbif u otras verduras asadas. Nivel iniciación porque, usando el fuego tan bajo, no corremos el riesgo de que nada se nos queme. ¡Vamos, manos a la obra!

Ingredientes Endivias belgas enteras y grandes 4 Dientes de ajo pelados 2 Aceite de oliva virgen extra (AOVE) ¼ taza Hojas de tomillo limonero Al gusto Para la vinagreta de frutos secos AOVE 4 cucharadas Vinagre de Jerez 2 cucharadas Mostaza antigua 1 cucharadita Frutos secos picados (almendras, pistachos y piñones) ¼ taza

