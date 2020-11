10 tipos de tortillas con las verduras como protagonistas

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No existe manual para el consumo de tortilla, por eso es tan habitual consumirla a cualquier hora, aunque exista ese debate interminable de si la tortilla se come o se cena, o aquella otra disputa de si debe o no llevar cebolla.

Esta vez hemos hecho una selección de tortillas como, seguramente, nunca antes las habías tomado: con la verdura como única protagonista, porque aunque creas que la variedad de verduras es escasa y su consumo se hace monótono, lo cierto es que son muchos los vegetales que podemos consumir y diferentes las formas de hacerlo. Con zanahoria, calabacín, berenjena, brócoli, espinacas e incluso sin huevo son algunas de las que más triunfan en el mundo #realfooder. ¿Cuál vas a probar primero?