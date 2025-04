Cómo preparar yogur casero sin yogurtera.

A veces no intentamos algo por la falsa creencia de que no vamos a saber o el resultado no va a ser el deseado. Siempre será más cómodo ir al supermercado a por una tarta ya hecha que elaborarla tú con tus propias manos en ... casa pero, ¿y ese amor que dedicarías en cada paso mientras vives una agradable tarde haciéndola? Lo mismo ocurriría si te lanzaras a hacer yogur, un producto lácteo que gusta a todo el mundo, que consumimos con frecuencia y, en cambio, no nos planteamos ponernos manos a la obra... ¿Cómo? ¿No sabías que puedes hacer yogur en casa sin yogurtera?

¡Por supuesto que se puede preparar yogur en casa! Si hay un tipo de yogur que te encanta y que compras constantemente, tienes que saber que solo necesitas un poco de paciencia y los ingredientes para poder prepararlo tú mismo. Y no hace falta que pienses en las herramientas -hacerlo con yogurtera está muy bien pero también es posible sin ella- porque no necesitas nada de nada.

Beneficios del yogur Pero empecemos por lo básico: ¿por qué es bueno comer yogur? Entre otras cosas, posee una proteína más digerible que la leche (con menos lactosa), lo que hace que se absorba mejor en el organismo. Sus proteínas séricas y su caseína son de alta calidad, tienen un carácter saciante y contribuyen al crecimiento de músculos y huesos. Un yogur proporciona alrededor de un 15 y un 20% de la cantidad diaria recomendada de calcio, algo especialmente importante para las madres lactantes, las mujeres con menopausia y todas aquellas personas con riesgo de padecer osteoporosis. Los minerales que contiene (calcio, potasio y magnesio) contribuyen a eliminar el sodio que sobra en la dieta, por lo que contribuye a reducir la hipertensión . Además, contiene vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6, B9 y B12), vitamina A y vitamina E. Además, la presencia de esteroles vegetales en este alimento supone una ayuda para mantener el colesterol en niveles saludables. Por otro lado, se ha demostrado que algunos tipos de probióticos que se encuentran en los yogures, como las bifidobacterias y los lactobacillus, disminuyen los síntomas del síndrome del intestino irritable, un trastorno común que afecta al colon. Por tanto, ¿es bueno tomar yogur? Indudablemente. ¿Cuántos por día? Se recomienda u máximo de dos yogures dentro de tres o cuatro raciones de lácteos diarias (que pueden ser leche o queso, por ejemplo). Un yogur puede proporcionar entre un 15 y un 20% de la cantidad diaria recomendada de calcio, algo que puede ser especialmente importante para las madres lactantes, las mujeres con menopausia y aquellas personas con riesgo de padecer osteoporosis. Hacer yogur sin yogurtera El yogur es un producto lácteo popular elaborado mediante la fermentación bacteriana de la leche. Las bacterias utilizadas para elaborar yogur se denominan cultivos de yogur y fermentan la lactosa, el azúcar natural que se encuentra en la leche. Este proceso produce ácido láctico, una sustancia que hace que las proteínas de la leche se cuajen, dando al yogur su sabor y textura únicos. Y, para más datos a favor, se puede elaborar con todo tipo de leche. ¿Te animas a hacerlo en casa? Marisa Riquelme , experta en realfooding, cuenta cómo: «Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para hacer yogur debemos partir de un cultivo de bacterias lácticas. Nuestra función es replicarlas y esto lo podemos hacer de diferentes formas: comprando en un herbolario el cultivo de bacterias para yogur o con un yogur natural». También aconseja que sea con yogur natural de cualquier supermercado porque «es más sencillo para quien no lo ha hecho nunca». Marisa Riquelme, maestra de las recetas saludables, nos enseña a hacerlo: - 1 yogur natural - 850 ml de leche - 20 gramos de leche en polvo (opcional) Los tres primeros pasos de la elaboración son exactamente iguales que en la preparación con yogurtera : calentamos la leche hasta los 45 º C, aproximadamente; mezclamos bien el yogur y la leche en polvo si la añadimos y distribuimos en los vasitos hasta gastar la mezcla. Después, debemos buscar el sitio donde realizaremos «la incubación» de los yogures. «Recordemos que se trata de multiplicar los bichitos, por lo que la temperatura no debe ser muy baja ni muy alta. Lo ideal es que estén a 45º C », explica Marisa Riquelme. Esto lo podemos hacer de diferentes formas: 1. Si tenemos robot de cocina será una muy buena opción. 2. Si en casa tenemos radiadores se podría hacer dejándolos toda la noche de forma que no pierdan calor por arriba (tapando con un paño de cocina, por ejemplo). 3. En un termo que aguante bien el calor también se podría hacer. 4. Si tenemos crockpot, (olla de cocinado lento). «Elijas el método que elijas, una vez los tengamos listos, hay que refrigerarlos antes de consumir durante 6 horas, aproximadamente», concluye la experta, que aconseja «añadir otros ingredientes para aportar diferentes sabores, como esencia de vainilla, canela o cacao. Os recomiendo hacer esto cuando los hayáis elaborado ya alguna vez y le tengáis el puntillo cogido».

