Pablo Ojeda, nutricionista: «Ninguna dieta del mundo funciona, lo que funciona es dar opciones y que cada uno pinte su propio cuadro»

A la consulta de un nutricionista llegan muchas inquietudes por parte de la sociedad, pero entre otras muchas hay una que se repite por encima de las demás: no saben cómo preparar un menú saludable. Algo tan básico como ir al supermercado a hacer ... una compra se convierte en un quebradero de cabeza porque lo que incluimos en la cesta no tiene sentido, es decir, aparecen alimentos que no casan con los demás y que no son los ingredientes para cocinar un plato concreto.

Esto lo explica el dietista-nutricionista Pablo Ojeda: «Hacer una buena lista de la compra es lo más difícil que hay por una sencilla razón: la gente tiene la palabra dieta asociado a régimen, a quitar, a restringir, a prohibir, y hay muchísimos mitos sobre ello». El motivo es que una alimentación saludable es una serie de alimentos, unas preparaciones, no es solamente filetes de pollo a la plancha con una ensalada. «Lo que más trabajo cuesta por nuestra parte es desmitificar que comer bien es alegría, que no es dieta», afirma.

¿Qué nos hace tener tan mala relación con las dietas? El nutricionista hace hincapié en la palabra «rediseñar», ya que «dieta» viene del griego 'díaita', y significa «régimen de vida». «Ninguna dieta del mundo funciona, lo que funciona es rediseñar. Lo que hay que saber es que dos o tres veces a la semana necesitas una carne blanca, que un par de veces por semana necesitamos un pescado azul y a partir de esa estructura generalizada montar tu alimentación», recalca.

«Tú pintas tu cuadro y tienes que tener claro los colores que debes de utilizar. Eso es la nutrición: dar colores a las personas para que pinten sus cuadros y no darle los cuadros ya pintados porque entonces es fracaso seguro», enfatiza.

La importancia de las grasas

A lo largo de los años, y gracias a su experiencia en la materia, él ha aprendido a hacer una buena lista de la compra. Por ejemplo, asegura que en ellas siempre se encuentran los huevos, un básico «al que se le tiene mucho miedo»: «Se puede tomar huevo y se debe de tomar huevo; es la mejor proteína que existe en el mundo, es el obrero que construye y si no tenemos estos obreros, que es una proteína de altísima calidad, al final no podemos destruir la enfermedad crónica número uno a partir de los 50: la sarcopenia, que es la destrucción de masa muscular».

Las grasas, de las que se habla en exceso en estos momentos, son importantes en nuestra salud también. Tal como garantiza Pablo Ojeda, no hay que tener miedo a las grasas, «son maravillosas, como el aceite de oliva virgen extra, el aguacate... Lo que hay que tener miedo es a dónde están esas grasas. Y eso es fijarse en el producto. Lo mismo ocurre con el glutamato monosódico. Este está muy mal en una patata frita, pero los tomates también lo tienen...». Según el experto, por tanto, tenemos que entender que lo importante muchas veces no es el nutriente de una manera aislada, sino dónde se encuentra ese nutriente y dónde planifico ese nutriente.

En cuanto a mirar el etiquetado, Pablo Ojeda lo tiene claro: «Solo miro cuando tengo dudas». Explica que «para comprar frutas y verduras no hay que mirar nada», pero sí lo hace cuando se trata de conservas, por ejemplo. En este caso, asegura que siempre suelen ser buenas porque es un procesado, no un ultraprocesado: «Confundimos ultraprocesado con procesado. Un procesado es que ha tenido algún procedimiento, pero sigue siendo el alimento original. En una conserva se ha metido líquido, se ha hervido, se ha congelado, pero siguen siendo unos garbanzos o unas alubias. En cambio, en un ultraprocesado la matriz ya no es lo que era, como por ejemplo, una magdalena».

Más problemas en consulta

Si todos los males fueran no saber hacer bien la compra, mirar o no el etiquetado y diferenciar los nutrientes que el cuerpo necesita... pero lo cierto es que Pablo Ojeda afirma que hoy en día todavía hay gente que no sabe por dónde empezar a cuidarse y tienen una mala relación con la comida: «Todos queremos cuidarnos y comer bien, y aunque sabemos que hay que hacer ejercicio para sentirnos sanos, por mi experiencia aseguro que en la mayoría de veces la relación que tenemos con la comida no es la adecuada.

¿Por dónde se empieza a tener una buena relación con la comida? Pablo Ojeda cree que con el compromiso con uno mismo: «No nos comprometemos con nosotros. Tú te comprometes con tu amiga y no le fallas nunca; te comprometes con tu familia y si tienes que dejar lo que sea, vas a muerte con ellos; te comprometes con tu trabajo y no faltas... Y la única persona con la que no te comprometes es contigo mismo. Solucionaríamos muchos problema si nos comprometiésemos más con nosotros mismos y dijéramos más veces no».

Fórmulas culinarias

Ya sabiendo qué meter en la cesta de la compra y comprometiéndonos con nosotros mismos de aprender a comer mejor, ¡toca cocinar! Lo cierto es que hoy en día hay cientos de blogs donde se muestran originales y saludables recetas para preparar una y mil veces. «Si coges simplemente un papel de aluminio, le pones un trozo de merluza que ya venden congelados, un poquito de aceite, sal y metes un crudité de zanahoria o de puerro y lo metes en el horno 10 minutos, tienes un papillote maravilloso en 10 minutos», dice el experto, que asegura que el problema reside, nuevamente, en el compromiso con uno mismo.

En este sentido, Pablo Ojeda se ha convertido en embajador de HelloFresh. Asegura «no conocer estos kits de recetas a domicilio pero que le pareció muy interesante porque hay muchas personas con problemas de planificación, que no le gusta la cocina» y que esta idea ya la había tenido él antes: «Descubrí que al principio lo que quería era generar un hábito de entrar en cocina y tuvieran esa responsabilidad personal que era la alimentación», pero que al darse cuenta que eso corre a cuenta de cada uno, lo más que se puede hacer es ofrecer opciones saludables y adaptadas a cada usuario, como es el caso de Hello Fresh, para que nos nutramos mejor.