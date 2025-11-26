Pablo Ojeda, nutricionista: «He estado una semana entera comiendo pescado como única proteína y los resultados me han sorprendido»

Vivir más y mejor tiene mucho que ver con mantener hábitos saludables. Entre ellos, la alimentación es clave, pues una mala dieta está estrechamente relacionada con un elevado riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y es que pese a que no ... existe ninguna fórmula mágica, si que hay algunos patrones de alimentación que están más asociados a una vida más larga que otros. Y no se trata de envejecer por envejecer, sino de hacerlo de la manera más saludable posible.

Un estudio de la Asociación Americana del Corazón eligió la clasificada como dieta DASH como la más cardiosaludable, seguida de la alimentación mediterránea y la pescetariana, mientras que advirtió sobre la 'paleodieta' y la cetogénica.

Dieta pescetariana: qué es, qué se come y beneficios

En este contexto, el nutricionista y divulgador Pablo Ojeda se propuso durante una semana seguir las recomendaciones de la alimentación pescetariana, una dieta vegetariana que incorpora pescados y mariscos como única fuente de carne animal.

La literatura científica y los expertos coinciden en que comer solo pescado como fuente de proteína, puede ser beneficioso y saludable si se acompaña de una base vegetal variada. Es pescado aporta proteínas de alto valor biológico, ácido grasos omega-3, vitamina D, y minerales como yodo y selenio, esenciales para el organismo. Además, esta dieta tiende a mejorar la salud cardiovascular y el perfil metabólico, reduciendo riesgos de colesterol alto y enfermedades metabólicas.

La alimentación pescetariana muestra varios beneficios respaldados por la evidencia científica Mejora la salud cardiovascular gracias a los ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir colesterol LDL, triglicéridos y riesgo de infarto o ictus.​

Aporta proteínas de alto valor biológico y hierro suficientes sin necesidad de carne, manteniendo masa muscular y reduciendo riesgo de anemia.​

Favorece la salud cerebral y cognitiva por el aporte de EPA y DHA, vinculados a mejor función del cerebro y menor riesgo de demencias.​

Suele ser más baja en grasas saturadas y ayuda a controlar peso, glucosa y presión arterial, reduciendo riesgo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.​

Mejora la salud digestiva al basarse en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales ricos en fibra.​

Contribuye a un mejor estado de vitamina D, yodo, zinc y selenio, nutrientes a menudo deficitarios en la población.​

Reduce el impacto ambiental frente a dietas altas en carne, sobre todo roja, sobre todo si se elige pescado de origen sostenibl

Sin embargo, se recomienda diversificar el consumo entre pescados blancos y azules y mariscos, para evitar posibles contaminantes como el mercurio, y acompañar con frutas, verduras y cereales integrales para asegurar un balance nutricional completo. Estudios recientes también cuestionan algunas restricciones tradicionales sobre el consumo de pescado en embarazadas y niños, resaltando sus beneficios en el desarrollo cognitivo.

«Me propuse un reto, comer durante toda una semana solo pescado como fuente de proteína animal», indica Ojeda en una de sus últimas publicaciones en las plataformas digitales, en donde ahonda que existen multitud de formas de prepararlo para no aburrirnos: «Al horno, en tacos, con ensaladas o en guisos».

Entre los beneficios que notó el experto tras consumar el reto se encuentran «digestiones más ligeras y menos pesadez después de comer», además de encontrarse más saciado durante sus comidas del día a día. Como punto final, Ojeda valora que es una proteína muy versatil, que le aportó «energía estable», práctica para cocinar «en poco tiempo», y sostenible, gracias a la acuicultura, que es cultivo controlado de organismos acuáticos.