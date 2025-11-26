Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

Pablo Ojeda, nutricionista: «He estado una semana entera comiendo pescado como única proteína y los resultados me han sorprendido»

Un estudio elige la clasificada como dieta DASH como la más cardiosaludable, seguida de la alimentación mediterránea y la pescetariana

José Francisco López Gil, nutricionista, explica el problema de los azúcares añadidos: «A veces la dosis no hace el veneno»

Ángel Durántez, médico especialista en longevidad: «No existe un medicamento que pueda comprimir todo lo bueno que puede hacer el ejercicio»

Pablo Ojeda, nutricionista: «He estado una semana entera comiendo pescado como única proteína y los resultados me han sorprendido»
Pablo Ojeda, nutricionista: «He estado una semana entera comiendo pescado como única proteína y los resultados me han sorprendido»

I. Asenjo

Vivir más y mejor tiene mucho que ver con mantener hábitos saludables. Entre ellos, la alimentación es clave, pues una mala dieta está estrechamente relacionada con un elevado riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y es que pese a que no ... existe ninguna fórmula mágica, si que hay algunos patrones de alimentación que están más asociados a una vida más larga que otros. Y no se trata de envejecer por envejecer, sino de hacerlo de la manera más saludable posible.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app