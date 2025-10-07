Orejones: los beneficios de la fruta deshidratada y en qué casos puede ser un snack saludable

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los orejones, también conocidos como albaricoques deshidratados, son un alimento tradicional en muchas culturas y cada vez más valorado en la nutrición moderna. Gracias a su alto contenido de fibra, vitaminas y minerales, se han convertido en un snack saludable, fácil de transportar ... y de larga conservación.

¿Qué son los orejones?

Los orejones son albaricoques frescos sometidos a un proceso de deshidratación que les permite conservarse durante meses sin perder su valor nutricional. Su nombre proviene de la forma que adoptan tras el secado: aplanados y de color anaranjado intenso, con un aspecto similar a una pequeña «oreja».

Dependiendo de la técnica de secado (natural al sol o industrial con hornos y sulfitos), pueden variar en color y sabor, pero mantienen sus principales nutrientes concentrados.

Propiedades nutricionales de los orejones

Al ser una fruta deshidratada, los orejones concentran muchos más nutrientes que el albaricoque fresco en menor volumen.

Valor nutricional (por 100 g de orejones):

- Calorías: 241 kcal

- Agua: 30 %

- Hidratos de carbono: 63 g

- Azúcares naturales: 53 g

- Fibra: 7,3 g

- Proteínas: 3,4 g

- Grasas: 0,5 g

- Vitamina A (betacarotenos): 1.260 µg

- Potasio: 1.162 mg

- Hierro: 3,4 mg

- Magnesio: 32 mg

Beneficios de los orejones para la salud

Los nutricionistas destacan que incluir orejones en la dieta aporta múltiples ventajas:

1. Fuente de energía natural

Por su aporte de azúcares naturales y carbohidratos, son ideales como snack para deportistas o como tentempié saludable entre comidas.

2. Ricos en fibra

Favorecen la digestión, previenen el estreñimiento y contribuyen a la salud intestinal.

3. Potencian la salud visual

Su contenido en vitamina A y betacarotenos protege la vista y contribuye a mantener la piel en buen estado.

4. Cuidan el corazón

El potasio ayuda a regular la presión arterial y previene la retención de líquidos.

5. Combaten la anemia

Gracias a su aporte de hierro y vitamina C (si se combinan con frutas frescas cítricas), son útiles para mejorar la absorción de este mineral y reducir el riesgo de anemia ferropénica.

6. Saciedad y control de peso

A pesar de ser calóricos, la fibra que contienen genera sensación de saciedad, lo que ayuda a evitar el picoteo poco saludable.

Cómo consumir orejones en la dieta diaria

Los orejones son muy versátiles y pueden disfrutarse de diferentes formas:

- Snack saludable: solos o acompañados de frutos secos.

- En el desayuno: troceados en yogur, avena o muesli.

- En repostería casera: bizcochos, galletas o barritas energéticas.

- En platos salados: guisos de carne, cuscús o arroces, muy comunes en la cocina árabe y mediterránea.

- En ensaladas: aportan un toque dulce y diferente al combinarse con quesos, hojas verdes y frutos secos.

- Infusiones o compotas: al hervirlos se rehidratan y se vuelven más suaves.

Precauciones y recomendaciones

Aunque son muy saludables, conviene tener en cuenta algunos aspectos:

- Moderación: al estar deshidratados, concentran azúcar y calorías, por lo que se recomienda un consumo moderado (3 a 5 unidades al día).

- Hidratación: es recomendable beber agua al consumirlos, ya que su alto contenido en fibra puede causar molestias intestinales si se ingieren en exceso.

- Sulfatos: algunos orejones industriales contienen sulfitos para conservar el color, lo que puede causar intolerancias en personas sensibles. En ese caso, se recomienda elegir versiones ecológicas o sin conservantes.

Orejones en el mercado y la gastronomía

En España y Latinoamérica, los orejones han estado presentes en la despensa tradicional, especialmente en Navidad y Semana Santa, aunque hoy se consumen todo el año gracias a la creciente popularidad de los snacks saludables.

Además, en la gastronomía internacional se utilizan en recetas típicas de la cocina marroquí (tajines, cuscús), turca y griega, donde los frutos secos y deshidratados son protagonistas.

Un pequeño tesoro nutricional

Los orejones son mucho más que una fruta seca: son un concentrado de energía, vitaminas y minerales que aportan beneficios al sistema digestivo, al corazón y a la salud en general. Su versatilidad en la cocina los convierte en un ingrediente ideal tanto para recetas dulces como saladas.

Incluirlos en la dieta diaria, con moderación, es una forma deliciosa de aprovechar las bondades de la fruta durante todo el año.