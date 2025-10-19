Suscribete a
Mario Alonso Puig, médico y divulgador: «Las dietas altas en azúcar se sabe claramente que dañan la salud»

En un mundo que premia la productividad y la velocidad, cuidar nuestro bienestar se ha convertido en un desafío y una necesidad urgente

Mario Alonso Puig, médico y divulgador: «Vivimos en una sociedad enferma que ha dejado de lado su dimensión espiritual»

Mario Alonso Puig, médico y divulgador: «Las dietas altas en azúcar se sabe claramente que dañan la salud»
Mario Alonso Puig, médico y divulgador: «Las dietas altas en azúcar se sabe claramente que dañan la salud»

Jorge Herrero

Madrid

Cuidar el cuerpo no es solo una cuestión estética, sino un acto de respeto hacia uno mismo. Vivir muchos años y hacerlo en buenas condiciones, exige prestar atención a lo que comemos, a cómo nos movemos y a cuánto descansamos. Cada hábito, ... por pequeño que parezca, determina la calidad de los años que sumamos. Sin embargo, en un mundo que premia la productividad y la velocidad, detenerse a cuidar la salud se ha convertido en un desafío y una necesidad urgente. Sobre ello ha reflexionado Mario Alonso Puig, médico y divulgador, que ha compartido una serie de recomendaciones que, más que consejos, son pilares de una vida larga y saludable.

