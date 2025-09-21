Un investigador señala el beneficio que produce tomar chocolate caliente: «Estimula las células para...»

Un investigador señala los beneficios del chocolate en el corazón: «Estimula las células madre para...»

El chocolate es uno de los grandes placeres que tienen muchas personas. Encontrar la marca perfecta o el punto ideal de amargor se convierte en un ritual para aquellos a quienes este producto satisface, a veces, diariamente.

Pero más allá de los caprichos, el chocolate también es un alimento que ha concentrado buena parte de estudios nutricionales por sus aportes. Contiene hierro, magnesio, potasio, antioxidantes que, por ejemplo, ayudan a la circulación y reducen la presión arterial.

Los beneficios del chocolate en la salud cardiovascular

El científico William Li ha explicó precisamente cómo el chocolate puede ayudar la salud cardiovascular, más concretamente, sobre los beneficios que puede tener el chocolate caliente por la actuación de flavonoides y polifenoles presentes en el producto. «Estudios han demostrado que los flavanoides en el chocolate estimulan a las células madre para salir de la médula ósea hacia el flujo de la sangre y encuentren lo que necesite ser reparado», argumentó.

Este científico formado en la Universidad de Harvard, cita algunos estudios. Uno de ellos, terminado recientemente, es el estudio COSMOS, un ensayo clínico a gran escala que «demostró que consumir cacao con alto contenido de flavanoles disminuye el riesgo de muerte cardiovascular».

Ello puede repercutir en todo el cuerpo. Li insistió en este producto y alabó su proceso de fermentación, secado y tostado a partir de las semillas del árbol. Además, en el podcast en el que participó destacó que «estudios clínicos han demostrado que hombres de 60 años con enfermedades cardíacas que bebieron dos tazas de chocolate caliente oscuro al día durante un mes duplicaron sus células madre y mejoraron significativamente su circulación».

Ahora bien, Li destacó que no todo vale. Es de vital importancia que el cacao sea de muy buena calidad.

En este sentido contó que «si la lista de ingredientes de la etiqueta de un producto te asusta, devuélvelo y busca otra opción» y destacó que todo lo que le damos al cuerpo «puede influir en cómo este responde». El científico habla siempre de chocolate negro, por lo que no valen chocolates blancos o con leche.