La fruta de otoño que te ayuda a dormir mejor: cenando dos piezas reduces los niveles de estrés

Es bien sabido por todos que una de las claves para conciliar el sueño es llevar una dieta sana y equilibrada. Los alimentos que comemos no solo benefician nuestra salud física y mental, sino que influyen directamente en nuestro descanso.

Por ello, ... es fundamental evitar cenas copiosas, pesadas y difíciles de digerir. Aquí entran productos como embutidos, carnes rojas, hamburguesas, salsas, pasta, pan blanco, cafeína y alcohol.

En cambio, hay otros que sí son considerados buenos aliados a la hora de irnos a la cama. Algunos ejemplos son las verduras, carnes blancas (sobre todo pavo y pescado) y yogur. Además, un estudio demuestra que existe una fruta que ayuda a dormir mejor y reduce los niveles de estrés. Lo mejor es que está de temporada este otoño y es perfecta, especialmente, para afrontar los efectos del próximo cambio de hora en España.

La fruta de otoño que ayuda a dormir mejor y reduce los niveles de estrés, según un estudio

Un estudio publicado por los Institutos Nacional de Salud (NIH), la agencia federal de investigación médica de Estados Unidos, indica que hay una fruta que ayuda a las personas a dormir mejor. En concreto, se trata del kiwi.

En la investigación, titulada 'El impacto del consumo de kiwi en el sueño y la recuperación de los deportistas de élite', han participado 15 atletas profesionales de un equipo nacional de vela y atlestimo.

Tras las pruebas, se ha llegado a la conclusión de que «el consumo de dos kiwis una hora antes de acostarse durante cuatro semanas tiene el potencial de impactar positivamente en el sueño y la recuperación». «Se han observado mejoras clínicamente significativas en la calidad del sueño y mejoras en el equilibrio del estrés en la recuperación», señala.

El estudio también ha detectado un aumento del tiempo total de sueño y una reducción importante del número de despertares.

Beneficios del kiwi

Además de ayudar a dormir mejor, el kiwi posee una gran cantidad de beneficios para salud. Es una de las frutas con más proteínas y previene el envejecimiento.

Desde Quirónsalud aseguran que este alimento «reduce la incidencia y la gravedad de los síntomas de las infecciones del tracto respiratorio».

Otro de sus efectos positivos, probablemente el más conocido, es que ayuda contra el estreñimiento gracias a su contenido en fibra.