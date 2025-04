¿Qué diferencia hay entre un huevo blanco y uno de cáscara oscura?

Cómo saber si un huevo está fresco

Para comprobar si un huevo está fresco o no, explica la nutricionista Lucía Rodríguez que podemos hacerlo metiendo el huevo con cáscara en un vaso con agua . «Si el huevo cae hasta el fondo es que está fresco», explica y añade que además, al abrir un huevo fresco, «la clara no debe expandirse por el plato (debe ser gelatinosa y no líquida), y el color de la yema será anaranjado brillante (cuanto más intenso mucho mejor)».