¿Hay algún cereal de desayuno saludable?

Los cereales para el desayuno siempre han sido un alimento presente en las despensas de los españoles o, si no, que levante la mano quien no ha desayunado alguna vez un cuenco de leche con cereales pensando que ese era el desayuno idóneo y el más sano. Es más, casi siempre en las redes sociales encontramos la misma trifulca: en el tazón, ¿echamos primero la leche o los cereales? Pero el quid de la cuestión no está en el orden de los alimentos sino en si este desayuno es tachado o no de saludable por los expertos en nutrición.

Y la respuesta es negativa... Tal como cuenta Marta Moreno, dietista-nutricionista del equipo de Núkula ( @nuku.la), aplicación móvil para aprender a hacer una compra saludable, los cereales no son más que una «mezcla de azúcar, grasas de mala calidad y harinas refinadas». Y en la misma línea opina Antonio Rodríguez, de sinAzucar.org: «La mayoría de los consumidores se refieren a "cereales" como esos copos o bolitas para echar a la leche del desayuno que viene en cajas de cartón llenas de llamativos colores y reclamos de no sé cuantas vitaminas y minerales», dice. Según el experto en alimentos azucarados, muchos se olvidan de los auténticos cereales, como la avena: «La podemos encontrar en la mayoría de los supermercados en copos y es una excelente opción para añadirla a la leche o el yogur».

Así se elige un buen cereal

Lo primero que hay que hacer con cualquier producto envasado -sean cereales o no- es mirar los ingredientes, porque desde junio de 2019 la industria está obligada a indicar el % de harina integral que tiene el producto: «Te recomiendo que el cereal que escojas tenga al menos un 80% de harina integral para asegurarnos de que el cereal sea bueno», dice la experta en nutrición Marta Moreno.

Otro punto a tener en cuenta son los animados dibujos que encontramos en el paquete... «No debemos dejarnos llevar por el empaquetado. Los perritos, las abejas, unicornios y demás simpáticas mascotas suelen ser el indicador de cereales poco interesantes nutricionalmente. Y tampoco nos debemos dejar influir por las listas de vitaminas y minerales. Si quieres nutrientes, come fruta y verdura. Los cereales de desayuno no son la mejor fuente de salud», dice Antonio Rodríguez.

Además, la nutricionista de Nukula aconseja identificar si tiene azúcar añadido, una tarea nada fácil teniendo en cuenta que la mayoría de veces no indican la palabra «azúcar», sino que pone fructosa, maltodextrina, miel, panela, concentrado de... «Si identificas uno de estos ingredientes dirígete a la información nutricional e identifica la cantidad de azúcar libre que tiene el producto. Lo encontrarás en hidratos de carbono de los cuales algunos son azúcares, y procura que estos sean inferior a 5 gramos por cada 100 gramos de producto», recomienda.

«Si al leer la etiqueta de unos cereales de desayuno encontramos ingredientes que no conocería nuestra abuela, mejor dejarlos de nuevo en la estantería. Y si tiene azúcar entre sus ingredientes, mejor olvidarnos de ellos», alerta Antonio Rodríguez ( @sinazucarorg).

Por último, otra forma para saber si los cereales que vamos a comprar son saludables o no es recurrir a una app que muestre de una manera más fácil cuáles son los ingredientes y si tienen azúcar añadido. Los expertos de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) recomiendan una: «La forma más rápida sería el sistema NutriScore si estuviese en todos los productos para poder comparar cereales de desayuno de la misma categoría -es decir, cereales chocolateados entre sí, etc.- y así optar por el más saludable dentro de la misma categoría». Pero aquí difiere el creador de sinAzucar.org porque asegura que sí existen algunos cereales, «como los de Nesquik o Chocapic Bio, que contienen aproximadamente un 25% de azúcar».

¿Cereales todos los días?

¿Llevas el tazón de zumo o leche con cereales todos los días? Al parecer, esta no es una buena opción porque la clave de una alimentación saludable está en la variedad de productos poco o nada procesados presentes en la dieta: «No es aconsejable tomarlos a diario, de la misma forma que no se aconseja comer arroz integral todos los días. Aunque sean los cereales de desayuno más saludables, preparados en casa a partir de avena, copos de trigo integral, frutos secos, semillas, etc., el desayuno tiene que seguir la misma premisa que las demás comidas del día: variedad», concluyen los expertos de la OCU.