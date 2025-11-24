El doctor William Arias, sobre la morcilla: «Muchos la evitan pensando que es mala, pero...»

Una de las bases para tener una buena salud, un desarrollo y crecimiento óptimos y bienestar general es la alimentación. Según las Organización Mundial de la Salud (OMS) «una dieta malsana es uno de los principales riesgos para la carga mundial de morbilidad, ... principalmente en lo que se refiere a enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer».

De este modo, incluir alimentos saludables como las frutas, verduras, cereales integrales, legumbres o frutos secos puede ayudarnos a mantener un organismo fuerte y sano.

Respecto a las carnes, estas también suponen un alimento a incluir en nuestra dieta diaria, pero cuidando qué tipos de ellas escogemos y cómo las cocinamos. Al hablar de embutidos, por ejemplo, estos están considerados mala opción, ya que acostumbran a ser alimentos ultraprocesados o muy altos en sal.

No obstante, existen excepciones y, con una ingesta controlada, hay algunos como la morcilla que pueden ser una opción interesante a la hora de incluir en nuestra alimentación. Así lo expone el doctor William Arias, médico funcional, en un vídeo de instagram que dedica a este tipo de embutido.

Un médico explica cuáles son los beneficios de comer morcilla

Además de aclarar que es un plato de tradición y de aprovechamiento, Arias indica lo siguiente: «La morcilla está hecha de tripa y sangre y acá en Colombia le colocamos arveja, arroz, cebolla y muchas especias y, aunque es un plato de amores y odios, lo cierto es que es de un valor nutricional extraordinario, duélale a quien le duela», cabe destacar que la arveja es como el guisante.

Así, el doctor especifica los beneficios nutricionales que nos puede aportar la morcilla: «Es altísima en proteína: un pedazo pequeño de morcilla tiene entre 15 a 20 gramos de proteína, lo mismo que tres huevos; es altísima en hierro, un mineral fundamental para el funcionamiento de la tiroides y los glóbulos rojos. Es altísima en vitaminas y minerales, sobre todo vitaminas del complejo B, las cuales son importantísimas para la función del cerebro, la memoria y el sistema nervioso. Además es un alimento alto en zinc, potasio y magnesio», detalla.

Por último, el médico recuerda que para que su ingesta sea saludable, no debemos freírla en aceites de mala calidadm ya que puede ser «una bomba nutricional si se prepara bien» y recalca que «muchos la evitan pensando que es mala, pero lo cierto es que su valor nutricional es impresionante».

Desde la Fundación Española de Nutrición (FEN) señalan algo a tener en cuenta para que, aunque tenga beneficios, tampoco abusemos de la morcilla: «El nutriente que se encuentra en mayor cantidad es la grasa, seguido del agua, con un contenido semejante en grasa saturada y monoinsaturada y mucho menos en poliinsaturada [...] Así, no debemos abusar del consumo de morcilla, con su característico elevado contenido calórico y graso, hay que hacerlo en pequeñas cantidades dentro de un consumo esporádico».