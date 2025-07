Ni dar palmaditas ni moverlos: así se distingue si un melón está bueno en el supermercado

Hay frutas que asociamos directamente con el verano, además de porque están su temporada perfecta de recolección, porque es cuando más apetece comerlas. Entre estos alimentos, los reyes son la sandía y el melón, dos frutas grandes y redondeadas que suelen caracterizarse por un sabor duzón y un gran aporte de agua.

Con la presencia de estas frutas, suelen surgir los mismos dilemas de todos los veranos, encontrar el mejor melón o sandía y saber si estará bueno por dentro. Centrándonos de lleno en el melón, primero debemos saber que hay diferentes tipos de melones y que son muchos los factores que pueden influir en cómo de bueno esté el alimento o no.

Entre esos elementos diferenciadores encontramos por ejemplo, el calendario y el origen del melón ya que pueden venir de invernaderos cuando la fruta se ha producido durante los meses de frío, por ejemplo viniendo de Murcia o Almería, principalmente para exportar fuera de España. Por otro lado, es en verano cuando se venden los mejores melones en neustro país, entre los meses de julio y agosto. Castilla-La Mancha es otra zona de la que se extraen buenos melones por las condiciones de su tierra y por el clima.

Además de saber la procedencia y el momento en el que se cultivan, muchas veces intentamos acertar y coger el melón más sabroso con algunos trucos que no suelen tener ningún respaldo científico o fiable detrás. Estos se basan, normalmente, en dar palmaditas al melón o moverlos y manosearlos. Con estos métodos, en alguna ocasión podemos acertar, pero repetimos que no son fiables del todo.

¿Cómo saber si un melón es bueno?

A lo que sí es útil prestar atención es a que el melón no presente daños externos, es decir, que no tenga grietas marcadas, golpes, rajas, arañazos y demás, porque eso es casi garante de que el producto se ha estropeado y esto pueda afectar a su sabor. Buscando el melón más maduro y, por ende, más dulce, muchas veces nos fijamos en las manchas amarillas, las cuáles nos indicarían que han madurado, pero esto tampoco es siempre fiable, porque el fruto se puede mover en la tierra variando según las horas de sol que le den.

Algo que puede que pasemos por alto pero que también es muy importante es dónde estamos comprando el melón. El comercio del que se trate tiene que ser fiable, que ofrezca buenas medidas de conservación e higiene, descartando así melones con olores raros o pasados de maduración. Aunque en principio todos los melones deben haber superado un control de calidad, si compramos en un puesto callejero o que ofrece melones sin etiqueta, es posible que no sea tan buen producto.

Debemos identificar el tipo de melón del que se trata unsplash

También debemos tener en cuenta que, ante la creencia de que los melones que compramos algo verdes pueden terminar de madurar en casa, solo algunos pueden hacerlo. Esto es debido a que existen frutas climatéricas, las que sigen madurando en casa, y no climatéricas, las que no. En el caso de los melones piel de sapo, de los más consumidos, estos pertenecen al segundo grupo, así que si compras uno de estos melones verdes te lo comerás sin madurar. Los que sí maduran en casa son los cantalupensis y, aunque esto puede ser bueno a corto plazo, debemos tener cuidado de que no se estropeen antes de que nos demos cuenta.

Además, como casi todo en la vida, los gustos son muy dispares y es posible que haya personas a las que les gusten melones con sabores muy dulces, por tanto muy maduros, o quienes prefieran menos sabor dulzón y algo más verde, sin llegar a ser apepinado, al tomar melón.