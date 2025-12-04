Suscribete a
Cilantro: la hierba que divide al mundo entre el amor y el rechazo

El cilantro está presente en las salsas mexicanas, los curris de la India, las sopas tailandesas, los ceviches peruanos y el mojo verde canario

Soledad Barbacil

Madrid

El cilantro es una de esas hierbas que no admite términos medios: se ama o se detesta. Su sabor intenso y su aroma penetrante lo han convertido en un ingrediente esencial en muchas cocinas del mundo, pero también en el centro de un curioso fenómeno ... biológico. Historia, genética y bienestar se entrelazan en torno a esta planta que no deja a nadie indiferente.

