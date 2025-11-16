Boticaria García revela cómo afecta a nuestra salud el consumo del aloe vera en nuestra dieta: «Hay evidencias de que...»

Para cuidarnos por dentro y por fuera podemos llevar a cabo diferentes prácticas según nuestras características y condiciones. Aunque siempre se deben tener en cuenta las recomendaciones médicas, existen métodos y remedios en los que mucha gente se suele apoyar, pese a no ... tener evidencias científicas contrastadas.

Este es el caso del uso del aloe vera, también conocido como sábila. Perteneciente a la familia de las liliáceas, esta planta con aspecto de espinosa aparece como ingrediente destacado en muchos tipos de productos como geles, cremas hidratantes o reparadoras, mascarillas y champús para el pelo y un largo etcétera.

A raíz del 'boom' que supuso la inclusión del aloe vera y sus beneficios para varias cuestiones, sobre todo estéticas, los consumidores empezaron también a adquirir la planta al natural y utilizarla sin tratar, a riesgo de que sus efectos puedan traer algunas contraindicaciones.

Usos del aloe vera en la alimentación

Yendo un poco más allá, encontramos la presencia de aloe vera también en la alimentación, principalmente en bebidas. En principio, quienes producen y distribuyen este tipo de productos deben haber pasado por unos controles y estándares de salubridad que indiquen que son seguras para su consumo. El problema puede darse cuando somos nosotros mismos los que consumimos el aloe vera de la planta directamente o si esos productos no son de una procedencia fiable.

Boticaria García, conocida en redes sociales por sus consejos y recomendaciones, pues es nutricionista y doctora en farmacia, cuenta con un vídeo en el que explica las consecuencias negativas a las que nos arriesgamos al incluir el aloe vera en nuestra dieta.

♬ sonido original - marian @boticariagarcia ¿El aloe vera es cancerígeno? La semana pasada se comentó en muchos medios que el aspartamo había pasado a estar en la misma lista que el aloe vera. What??? Esto se comentó como si todo el mundo supiera que el aloe vera estaba en esa lista… pero la realidad es que la mayoría desconocía este dato y es importante aclarar lo que ocurre con esta mítica planta 🪴 a la que en nuestro país se venera. Ya os aviso que lo importante, importantísimo del vídeo, está al final 😜 #aloevera

Las advertencias de Boticaria García con el consumo de aloe vera

Entre varios de los temas que trata en este vídeo sobre el aloe vera, caben destacar varios aspectos, primero las dos sustancias que genera la planta: «un gel transparente y un látex amarillo». Sobre el primero indica que es el comúnmente usado en cremas y cosméticos, aunque también por vía oral para tratar gastritis, por ejemplo. Sin embargo, sobre el segundo, el látex, cuenta que es un laxante, por lo que puede usarse como remedio para el estreñimiento, pero es el compuesto con el que se debe tener cuidado.

«El uso oral del látex presenta ciertos problemas de seguridad porque tiene unos compuestos llamados antraquinonas, estas amigas pueden causar diarrea, hipopotasemia, insuficiencia renal, fototoxicidad, reacciones de hipersensibilidad... Y hace un tiempo se encontró evidencia de que el extracto de hoja de aloe vera tenía una actividad cancerígena en ratitas y fue clasificado por la agencia internacional para la investigación del cáncer la YARC cómo posible carcinogeno humano grupo 2 b», explica Boticaria García.

«El uso oral del látex presenta ciertos problemas de seguridad» Boticaria García

Así, la experta indica que «con no beber brebajes con látex de aloe en cantidad superior a la recomendada pues es suficiente». Con esta información podremos valorar qué tipo de productos con aloe vera son recomendables tomar y cuáles debemos evitar por seguridad.