Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este lunes 1 de diciembre

Boticaria García explica si tomar un chupito de vinagre antes de las comidas ayuda a bajar el azúcar en sangre: «Si estás sano...»

La divulgadora ha intervenido en el programa 'Saber Vivir' para desmontar algunos mitos sobre este truco popular

Boticaria García explica si la dieta alcalina sirve para adelgazar: «En su cabeza sonaba fenomenal»

Una experta en seguridad alimentaria advierte de cómo pedir carne en las comidas de Navidad para evitar enfermedades

Qué pasa en nuestro cuerpo si comemos pan de maíz cada día y cómo afecta al colesterol

Boticaria García explica si tomar un chupito de vinagre ayuda a bajar el azúcar en sangre
Boticaria García explica si tomar un chupito de vinagre ayuda a bajar el azúcar en sangre pixabay
V.L

V.L

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mes de diciembre que está a punto de entrar es el mes por excelencia de los excesos. Los puentes y la Navidad hacen de esta época del año el momento de reuniones familiares y con amigos para celebrar el año que acaba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app