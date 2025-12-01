Boticaria García explica si tomar un chupito de vinagre antes de las comidas ayuda a bajar el azúcar en sangre: «Si estás sano...»

El mes de diciembre que está a punto de entrar es el mes por excelencia de los excesos. Los puentes y la Navidad hacen de esta época del año el momento de reuniones familiares y con amigos para celebrar el año que acaba.

Como es habitual, no pueden faltar en las mesas los dulces habituales como turrones, polvorones o todo tipo de postres. Las comidas suelen ser también más contundentes. Es entonces cuando llega la preocupación a algunos de problemas de salud como el colesterol o el exceso de azúcar en sangre.

Sobre este último, algunos recurren a trucos procedente de las creencias populares pero que no tienen evidencia científica. Un caso es beberse un chupito de vinagre antes de las comidas para reducirla. Algunos incluso aseguran que se puede hasta adelgazar.

Boticaria García cuenta si tomar un chupito de vinagre ayuda a bajar el azúcar en sangre

«El vinagre puede reducir la glucosa, pero la clave está en otras cosas», afirma Boticaria García sobre esta cuestión. La divulgadora científica señala que las personas sanas «sin problemas para digerir los hidratos de carbono complejos» se pueden ahorrar tomar ese chupito de vinagre.

Como explica, es el cuerpo el que «se va a encargar él solito de regular los niveles de glucosa». En el caso de las personas con diabetes, Boticaria advierte que se trata de un truco con «eficacia limitada».

De hecho, subraya que lo que pueden conseguir «desviar el foco de las herramientas que sí son necesarias para evitar los picos de azúcar en sangre». Esas otras herramientas, ha señalado, son seguir una alimentación rica en fibra, aumentar el consumo de proteína, limitar los azúcares simples, hacer ejercicio y seguir los tratamientos que proponga el médico.

Con estos consejos, Boticaria García ha desmontado mitos que existen en torno a esta cuestión y que, en realidad, no ayudan realmente a que el azúcar en sangre baje ni pueden sustituir a los tratamientos médicos ni suprimir un estilo de vida mása saludable.