Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre las sardinas: «Son mucho mejores que el atún en lata»
Este alimento es una enorme fuente de proteínas, vitaminas y minerales, pero raras veces aparece en nuestra dieta
Una pescadera indica las cinco cosas que hay que vigilar antes de comer el pescado
Las sardinas son una enorme fuente de proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Sin embargo, muchas veces apenas aparecen en nuestra dieta, pese a ser uno de los alimentos más completos y baratos del supermercado. Pero, ¿son realmente tan buenas como parece?
Sobre este tema ha ... hablado el famoso cardiólogo Aurelio Rojas, conocido por compartir diferentes consejos sobre salud y bienestar en redes sociales. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de TikTok, explica por qué las sardinas son un superalimento bastante olvidado, muy completo desde el punto de vista nutricional y, además, uno de los más económicos del supermercado.
Omega-3, hierro y Vitamina D
Rojas subraya que las sardinas son una de las mayores fuentes naturales de omega-3,unas grasas esenciales con potente efecto antiinflamatorio. Este tipo de grasa ayuda a proteger el corazón, reducir el riesgo cardiovascular y mejorar la salud de las arterias.
Otro de los grandes beneficios tiene que ver con el colesterol y la tensión arterial. Según el cardiólogo, el consumo regular de sardinas ayuda a que el colesterol sea menos dañino y contribuye a mantener una presión arterial más estable. Además, aportan vitaminas de forma natural y proteínas de alto valor biológico, lo que favorece la masa muscular y la recuperación física.
También son un aliado para los huesos, gracias a su contenido en calcio y vitamina D, y para el metabolismo, ya que no provocan picos de insulina. Esto las convierte en un alimento especialmente recomendable para personas con diabetes o que buscan perder peso. Además, tienen efectos positivos sobre el cerebro, ya que mejoran la concentración, ayudan al descanso y podrían reducir el deterioro cognitivo asociado a la edad.
@doctorrojass Un súper alimento olvidado…y muy barato No solo son ricas en EPA y DHA, los dos omega-3 más activos en el cuerpo humano, sino que también aportan vitamina D, selenio, calcio altamente biodisponible y proteína completa con todos los aminoácidos esenciales. Un combo difícil de encontrar incluso en suplementos. 📌 Lo interesante es esto: La combinación de omega-3 + vitamina D mejora la función endotelial, reduce el estrés oxidativo y modula rutas inflamatorias tan sensibles como NF-κB y IL-6, claves en la prevención de hipertensión, síndrome metabólico y deterioro cognitivo. Además, varios estudios han encontrado que el consumo habitual de pescado azul pequeño se asocia con: - Menor progresión de placa aterosclerótica - Mejor variabilidad de la frecuencia cardiaca - Reducción del riesgo de demencia y declive cognitivo leve - Mejor sensibilidad a la insulina - Mayor saciedad y control de peso - Disminución de triglicéridos en pocas semanas Y un dato que casi nadie sabe: las sardinas contienen taurina, un aminoácido que mejora la presión arterial, protege el corazón y facilita el equilibrio del sistema nervioso. En un mundo donde nos complicamos con suplementos, dietas imposibles y productos “fit”, a veces lo más eficaz es también lo más simple #o#omega3p#pescados#sardinas ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo
En comparación con otros pescados en conserva, Rojas asegura que incluso superan al atún, sobre todo porque contienen menos mercurio. Su recomendación final es consumir sardinas al menos dos veces por semana y combinarlas con tomate natural, ya que el licopeno del tomate potencia los efectos del omega-3.
