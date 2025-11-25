Suscribete a
ABC Premium

Alexandre Olmos, médico internista, indica el suplemento natural que debes tomar si deseas vivir más años: «Es el más potente y está en tu cocina»

El doctor, especialista en manejo del riesgo cardiovascular, señala los cuatro alimentos que son ricos en este compuesto natural que ayuda a retrasar el envejecimiento

Un experto en longevidad señala los cuatro alimentos que nunca deberías tener en casa y un curioso snack para llegar a los 100 años

El doctor David Céspedes, especialista en longevidad, avisa sobre el consumo de fresas: «Son de las peores frutas que puedes comer»

Alexandre Olmos, médico internista, indica el suplemento natural que debes tomar si deseas vivir más años: «Es el más potente y está en tu cocina»
Alexandre Olmos, médico internista, indica el suplemento natural que debes tomar si deseas vivir más años: «Es el más potente y está en tu cocina» Freepik
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La búsqueda de una vida más larga y saludable es algo que el ser humano lleva haciendo desde tiempos inmemorables. Aunque el envejecimiento es inevitable y todos experimentaremos antes o después cambios biológicos, fisiológicos y metabólicos, es importante entender que este proceso no ... puede detenerse. Sin embargo, existen ciertos hábitos que pueden ayudar a retrasarlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app