Alexandre Olmos, médico internista, indica el suplemento natural que debes tomar si deseas vivir más años: «Es el más potente y está en tu cocina»

La búsqueda de una vida más larga y saludable es algo que el ser humano lleva haciendo desde tiempos inmemorables. Aunque el envejecimiento es inevitable y todos experimentaremos antes o después cambios biológicos, fisiológicos y metabólicos, es importante entender que este proceso no ... puede detenerse. Sin embargo, existen ciertos hábitos que pueden ayudar a retrasarlo.

De esto mismo habla Alexandre Olmos, médico internista especialista en manejo del riesgo cardiovascular. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, el doctor explica que muchas personas piensan que la clave de la longevidad es tomarse pastillas antiedad o recurrir a tratamientos inalcanzables. «La verdad es que hay algo mucho más potente y está en tu cocina», sostiene.

El experto indica que cuidar nuestra alimentación es fundamental para lograr el objetivo de vivir más años. En este sentido, el doctor Olmos señala que en la dieta se debe incluir de manera habitual este suplemento natural.

El suplemento natural que ayuda a vivir más años, según el doctor Alexandre Olmos

Alexandre Olmos asegura que la clave de la longevidad está en los «polifenoles». «La ciencia lo ha confirmado una y otra vez. Son compuestos naturales que actúan como un verdadero escudo para tus células», comenta.

Muchos buscan longevidad en píldoras caras o tratamientos exclusivos. Pero hay algo mucho más poderoso y accesible: LOS POLIFENOLES 🍓Están en alimentos como frutos rojos, aceite de oliva virgen extra, nueces y té verde. Actúan como un escudo para tus células, protegiéndolas del envejecimiento causado por inflamación, toxinas y estrés oxidativo.

El médico internista explica por qué son tan importantes: «El cuerpo envejece, pero no solo por el paso del tiempo, sino también por el daño diario que sufre: inflamación, toxinas, estrés oxidativo... Los polifenoles ayudan a frenar ese deterioro y sirven para apagar pequeños fuegos antes de que se vuelvan crónicos».

Cuatro alimentos ricos en polifenoles Frutos rojos

Aceite de oliva virgen extra

Nueces

Té verde

Asimismo, el experto enumera los alimentos que continen polifenoles. «Frutos rojos, aceite de oliva virgen extra, nueces y té verde. Los puedes encontrar hoy mismo», detalla.

Por último, el doctor Olmos ofrece una serie de consejos a la hora de incorporar estos productos en la dieta. «Agrega un puñado de frutos rojos al desayuno, usa aceite de oliva virgen extra, toma infusiones ricas en antioxidantes y, sobre todo, combina variedad. Ahí es donde mejor funcionan», concluye.