Suscribete a
ABC Premium

El alimento que Alejo Sauras incluye en su dieta para mantenerse en forma a los 46 años: «Cuanto mejor tengas el cuerpo, más tiempo retrasarás todo lo posible lo inevitable»

El actor, que saltó a la fama por sus papeles en 'Al salir de clase' y 'Los Serrano', es portada de la última edición de la revista 'Men's Health'

David Bustamante, sobre su rutina para adelgazar 20 kilos: «Me levanto todos los días entre las 5 y las 6 de la mañana y hago una caminata de una hora en ayunas»

El alimento que Alejo Sauras incluye en su dieta para mantenerse en forma a los 46 años: «Cuanto mejor tengas el cuerpo, más tiempo retrasarás todo lo posible lo inevitable»
El alimento que Alejo Sauras incluye en su dieta para mantenerse en forma a los 46 años: «Cuanto mejor tengas el cuerpo, más tiempo retrasarás todo lo posible lo inevitable» INSTAGRAM
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Alejo Martín Sauras (46 años) saltó a la fama hace casi tres décadas. Lo hizo con su papel de Santi en la popular serie de televisión 'Al salir de clase'. Después, llegaría el proyecto que marcaría su carrera: 'Los Serrano', ... donde interpretó a Raúl, el entrañable hijo de Fiti (Antonio Molero).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app