El alimento que Alejo Sauras incluye en su dieta para mantenerse en forma a los 46 años: «Cuanto mejor tengas el cuerpo, más tiempo retrasarás todo lo posible lo inevitable»

Alejo Martín Sauras (46 años) saltó a la fama hace casi tres décadas. Lo hizo con su papel de Santi en la popular serie de televisión 'Al salir de clase'. Después, llegaría el proyecto que marcaría su carrera: 'Los Serrano', ... donde interpretó a Raúl, el entrañable hijo de Fiti (Antonio Molero).

Su naturalidad y carisma le han convertido en un rostro habitual de la ficción de nuestro país. Y es que el actor balear ha desarrollado un sólida carrera en televisión, cine y teatro. Este lunes, visita 'El Hormiguero' junto a Salva Reina para presentar la tercera temporada de 'Atasco', que llega el próximo 22 de diciembre a Prime Video.

Pero, más allá de la ficción, Alejo Sauras ha acaparado recientemente los focos por su gran cambio físico. El actor, que acaba de participar en 'MasterChef Celebrity 10', ha protagonizado, a sus 46 años, la portada de diciembre de la revista 'Men's Health'.

El actor balear ha impactado a los lectores de la revista —que celebra su 25 aniversario— con su impresionante aspecto físico, fruto de la disciplina y la combinación del deporte y la alimentación saludable. De esta forma, el intérprete sigue los pasos de otros rostros populares como Óscar Casas, Roberto Leal o Jaime Lorente, que también han protagonizado la portada de 'Men's Health' en el último año.

El alimento indispensable en la dieta de Alejo Sauras

Alejo Sauras, que estrenará pronto la serie de TVE 'Barrio Esperanza' y está rodando 'Kraken', la adaptación de 'El libro negro de las horas' de Eva García Sáenz de Urturi, habla en la revista 'Men's Health' sobre la rutina que sigue, basada en una alimentación sana y ejercicio físico regular.

El actor es muy consciente del esfuerzo que supone conservar un buen estado físico, imprescindible para poder hacer frente a un trabajo tan exigente. «No soy una persona de complexión fuerte, hay que ser sincero con uno mismo, así que si quiero estar fuerte, y en mi profesión es necesario, tengo que poner de mi parte con el gimnasio y la alimentación», admite.

Mantener una rutina estricta, tanto en alimentación como en deporte, es esencial para Alejo, quien admite ser «muy nervioso» y quemar «muy rápido». «Me cuesta más coger peso que perderlo», señala.

De esta forma, el actor revela cuál es el alimento secreto que introduce en su dieta para lucir un aspecto físico musculado y tonificado. «A primera hora me tomo un batido de proteínas mezclado con crema de arroz, que no es otra cosa que papilla de bebé», explica sobre esta bebida, para él «perfecta porque no tiene gluten ni sabor».

Además, cuando afronta largas jornadas de trabajo, en rodajes que exigen un mayor esfuerzo, el intérprete se toma otro batido igual para merendar y «hago carga de hidratos», señala.

Para mantenerse en forma, el deporte es esencial. Así lo indica Alejo Sauras, quien asegura que lleva «el mismo entrenamiento desde hace años». «Empecé con Jose, un entrenador personal, y hoy tengo la suerte de que ya es mi amigo y siempre entrenamos juntos con otro amigo, Mario, que tiene 65 años», cuenta.

«Me he hecho deportista por egoísmo vital, porque quiero llegar a los 65 muy fuerte» Alejo Sauras Actor

El actor admite no disfrutar con el ejercicio, pero es consciente de la importancia que tiene para manterse saludable a largo plazo. «Yo no soy un fanático del deporte. Me he hecho deportista por egoísmo vital, porque quiero llegar a los 65 muy fuerte, como Mario, y para eso hay que esforzarse, y si hay que hacer pierna, que no me gusta nada, hay que hacer pierna...», asegura.

Alejo Sauras sabe que «cuanto mejor tengas el cuerpo, más tiempo aguantarás bien y retrasarás todo lo posible lo inevitable». Precisamente sobre el envejecimiento, bromea: «Es cierto, soy Jordi Hurtado. Ese hombre no va a envejecer nunca. Y que a mí me digan ahora que soy el Jordi Hurtado de los actores… pues ¡gracias!».