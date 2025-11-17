Adaptógenos: ¿moda o herramienta con base científica?

Cada vez es más frecuente que en consulta nos pregunte por los adaptógenos. Los vemos en etiquetas, suplementos y alimentos funcionales con la promesa de mejorar los niveles de estrés, tener más energía y dormir mejor. Y hoy te cuento más de esta tendencia, ... que parece que nos está calando con fuerza.

El término adaptógeno se utiliza para describir sustancias naturales que son capaces de aumentar la resistencia del organismo al estrés físico o emocional y mantener nuestro estado en equilibrio. Y aunque este término no está reconocido por la FDA ni por la Agencia Europea del Medicamento, en distintos estudios clínicos se ha demostrado su acción moduladora sobre la respuesta al estrés entre otras.

Los adaptógenos más utilizados

1. Ashwagandha. Probablemente es el adaptógeno que cuenta con más respaldo científico y de los que más se consumen.

En distintas investigaciones se ha demostrado que puede reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y mejorar la calidad del sueño. También se ha observado que favorece el rendimiento físico y la recuperación, así como la concentración.

En cuanto a las dosis efectivas suelen oscilar entre 300 y 600 mg diarios de extracto de raíz, aunque es importante personalizar la posología dependiendo de cada persona y su estado de salud. Además es importante mencionar que suele pautarse en ciclos de 6 a 8 semanas.

2. Ginseng (Panax ginseng). El ginseng es de los más conocidos y su uso está muy extendido en la medicina oriental.

De hecho está recomendado por la OMS como planta que mejora la vitalidad y reduce la sensación de cansancio, y con capacidad para mejorar la función cognitiva.

Esto se debe a la presencia de sustancias bioactivas: los ginsenósidos, que actúan sobre las hormonas y neurotransmisores que están implicados en el rendimiento y en el estado de ánimo.

Por eso el ginseng se suele recomendar en etapas de cansancio prolongado, o cuando tenemos una carga emocional o laboral intensa en la que nos cuesta concentrarnos.

Aun todas las ventajas que tiene, debemos tener en cuenta que hay que consumirlo con precaución si se toma medicamentos anticoagulantes, estimulantes o fármacos para la diabetes, ya que puede potenciar o inhibir los efectos de los mismos.

Y la dosis recomendada va entre los 0.5 a 2 gramos de raíz seca al día , pero ya sabes, siempre debe ser bajo supervisión de un profesional de la salud.

3. Rhodiola rosea. La rhodiola se conoce por su capacidad para mejorar la resistencia física y mental en momentos de máxima exigencia..

Según diversas investigaciones, coinciden en que ayuda a reducir la fatiga, mejorar la concentración y favorecer un mejor estado de ánimo, sobre todo en etapas de estrés y sobrecarga mental. Así como que mejora el perfil de colesterol en sangre.

Gracias a su capacidad para modular el estrés, la rhodiola puede contribuir a optimizar la respuesta adaptativa del organismo, favoreciendo que la recuperación sea más rápida tras situaciones de agotamiento físico o mental.

Por eso es una opción interesante en personas como el estado de ánimo bajo, dificultad para mantener la concentración y en caso de fatiga acumulada.

Según la revisión de varios estudios los adaptógenos pueden tener un efecto beneficioso sobre el estrés, el cansancio y el rendimiento, pero no por esto debemos olvidar llevar una buena alimentación y hábitos saludables. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces las dosis no están estandarizadas y que se debe de personalizar a cada persona, teniendo en cuenta que no son un sustituto de cualquier otro tratamiento farmacológico ni usarlos en combinación sin recomendación médica.

Magia desde luego no son, pero pueden usarse como una herramienta más dentro del ámbito de unos hábitos adecuados para mejorar la gestión del estrés, porque ningún suplemento puede sustituir a una buena alimentación, el descanso de calidad y el ejercicio físico.

Puedes saber más de la nutricionista Elisa Escorihuela a través de su cuenta de Instagram: @eliescorihuela , su labor en el Centro de Nutrición Nutt y en su libro 'Dietoterapia'. Además puedes leer todas las recomendaciones nutricionales que recogen sus artículos en ABC de 'Aula de nutrición'.