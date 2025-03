¿Se puede cocinar con el lavavajillas?

Cuando se deja volar la imaginación, los resultados son a veces rocambolescos... y no siempre convincentes. ¿Un ejemplo claro de ideas que sobre el papel parecen mejor de lo que son? Cocinar con el lavavajillas : una «técnica» que parece que nos ahorra tiempo y energía, y en realidad entraña varios riesgos y peligros.

«La idea de cocinar en los lavavajillas no es nueva. Hay referencias a este tipo de prácticas en los años 80, aunque es a raíz de la publicación de un libro de recetas exclusivamente para ser cocinadas en lavavajillas, ya hace casi 10 años, cuando la corriente toma cierta relevancia», pone en contexto Mayte Pelayo, microbióloga y portavoz técnico del Instituto Silestone, plataforma dedicada a investigar y divulgar conocimiento sobre el espacio de la cocina. Continúa la profesional explicando que, quienes defienden esta técnica, apelan «al sentido ecológico de aprovechar el calor del lavavajillas para cocinar los alimentos», pero que « se trata de una práctica peligrosa desde el punto de vista de la seguridad de los alimentos».

«Cocinar en el lavavajillas es una malísima idea, se coja por donde se coja», afirma rotundamente Beatriz Robles, dietista-nutricionista y tecnóloga de alimentos. Argumenta que en el lavavajillas hay restos de alimentos, y un entorno húmedo con una temperatura en la que los organismos tienen más facilidad para proliferar . «Este electrodoméstico no está pensado para ello, por lo que, además de los peligros, la comida no se va a cocinar bien», explica, y pone un ejemplo: «Si metemos quinoa en un tarro, y lo metemos al lavavajillas, este no va alcanzar la temperatura suficiente para cocinarla, y va a quedar cruda».

Peligros de «cocinar» en el lavavajillas

Mayte Pelayo explica que, a nivel de seguridad alimentaria, encontramos dos grandes peligros con esta técnica : Por un lado, hay un peligro químico , pues si queremos aprovechar el calor del lavavajillas deberemos «cocinar» los alimentos mientras se lavan los platos y cazuelas. «Si los cocinamos con un programa de lavado deberemos confiar mucho en que el recipiente sea hermético; se pueden contaminar nuestros alimentos con restos de detergentes, abrillantador... con el consiguiente riesgo de ingestión de productos químicos».

Por otro lado, explica que existe un riesgo microbiológico . «Se trataría de un cocinado a baja temperatura, estas temperaturas están destinadas a la desinfección de los utensilios, por lo que dentro de los recipientes en los que supuestamente se estarían cocinando los alimentos y en su interior no se alcanzan esas temperaturas de seguridad que garantizarían la inactivación de posibles microorganismos patógenos», apunta la profesional.

Añade Beatriz Robles que, además, el «beneficio» ecológico no es enorme, pues para poder «cocinar» habría que poner el lavaplatos a la máxima potencia, algo que normalmente no es necesario.

Limpiar el lavavajillas correctamente Como cualquier otro electrodoméstico, el lavavajillas precisa de una correcta higiene y mantenimiento. Mayte Pelayo, microbióloga y portavoz técnico del Instituto Silestone, explica que debemos poner especial atención en la limpieza de: - Filtros: es importante retirar los restos de alimentos de platos y cazuelas antes de introducirlas en el lavavajillas para evitar que se acumulen en él. - Aspas: hay que comprobar que los agujeritos por los que sale el agua están libres de suciedad. - Juntas de la puerta: hay que retirar los posibles restos de suciedad - Interior del aparato y conductos internos: se pueden aplicar algunos de los productos para limpieza de lavavajillas en vacío que existen en el mercado. «Una opción más ecológica y económica es añadir a mitad de lavado un vaso de vinagre blanco. Servirá para eliminar los posibles restos de cal y grasa del interior del lavavajillas», afirma la profesional.

Si lo que queremos es cocinar de una manera energéticamente eficiente y saludable, la recomendación de Robles es hacerlo en el microondas . «Hay accesorios con los que puedes cocinar al vapor unas verduras muy rápido y a una temperatura segura», dice y también apunta al wok como una manera rápida y sana de preparar alimentos. Si lo que más nos importa es el ahorro energético, la nutricionista habla sobre opciones de a limentos ya preparados saludables , como pueden ser los «vasitos» de arroz y quinoa, o las legumbres de bote.

Por su parte, Mayte Pelayo asegura que la práctica más segura «consiste en cocer los alimentos directamente en el agua hirviendo (100 ºC) o en olla exprés en la que la temperatura aumenta aún más debido a la presión (120-130ºC)». Si hablamos del baño maría , explica que hay que diferenciar «las elaboraciones de bajo riesgo (como derretir chocolate) de otras que pueden acarrear mayor peligro (como preparar un flan o un pudin)». «También existen electrodomésticos especiales para el cocinado al vapor (vaporeras) que cuentan con un termostato y alcanzan temperaturas de seguridad», concluye.