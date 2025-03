Ni patatas ni arroz: por qué no debes elegir las guarniciones de tus platos «sobre la marcha»

Caqui, en postres

El caqui es originario de Asia, y es una baya comestible, de piel muy lisa y un característico color amarillo, naranja o rojo intenso provocado por los carotenoides. Su sabor áspero y astringente no acompaña a su delicioso aspecto, sin embargo, a medida que la fruta madura adquiere un dulzor perfecto para preparar postres sanos. Un postre muy original que puede servir también como tentempié o merienda son las natillas de caquis, exquisitas y fáciles de hacer. También se puede poner como guarnición ( sticks salados ), combinado con burrata o en ensalada. En cuanto a su valor nutricional, según los expertos de nutritienda.com, es rico en fructosa y glucosa fundamentalmente, de ahí su sabor dulce. Pero, además, destacan las pectinas y los mucílagos, que retienen el agua y ayudan a regular el tránsito intestinal. Por último, los caquis son capaces de aportar provitamina A y vitamina C. La provitamina A es importante porque el organismo lo transforma en vitamina A, y junto a la vitamina C, están implicadas en la función normal del sistema inmune.