Para adelgazar de manera saludable, elige una dieta cualitativa

Llega enero y con el primer mes también aparecen decenas de nuevos propósitos que esperamos cumplir en los próximos 365 días. Queremos hacer más deporte, dejar de fumar, gastar menos dinero o comer mejor. Esto último engloba también querer bajar de peso. Para intentar compensar los excesos de las fiestas navideñas buscamos dietas que dicen dar resultados rápidos.

Pero, estas opciones de adelgazamiento, como las dietas restrictivas, resultan ser poco (o nada) saludables. Pueden darnos resultados rápidos, pero a medio y largo plazo no mantienen los resultados, así como pueden resultar perjudiciales para la salud.

Las dietas cuantitativas son uno de los tipos de pautas restrictivas más generalizadas: son aquellas que se basan en el cómputo de calorías. Diana Díaz Rizzolo, profesora colaboradora del máster universitario de Nutrición y Salud de los Estudios de Ciencia de la Salud de la UOC, propone decantarnos, para tener una opción más efectiva, por las dietas cualitativas. En este se encuadran dietas, entre otras, como la mediterránea, las veganas, la paleodieta o la DASH.

«Consumimos alimentos y no nutrientes y, por ello, los profesionales sanitarios hacemos hincapié en la importancia de las dietas cualitativas, que consisten básicamente en realizar elecciones dietéticas saludables y en seguir un patrón alimentario variado y equilibrado, sin restricciones y en el que se incluyen alimentos con grasas beneficiosas y almidones, incluso los azúcares que están presentes de forma natural en los alimentos como las frutas», afirma Díaz Rizzolo, que también comenta que todas estas dietas han demostrado una pérdida de peso mayor y, sobre todo, que se mantiene en el tiempo, ya que inducen un cambio de estilo de vida en vez de basarse en un régimen estricto.

Simplificar a sumar y restar calorías nuestra alimentación es, según explica la experta, un error, ya que las elecciones alimentarias que hacemos son «consecuencia de diversos aprendizajes, estados de ánimo o creencias».

Acudir al nutricionista

Asimismo, la profesional recuerda la necesidad de que toda dieta esté pautada por un profesional: «Calcular los requerimientos diarios, no solo de calorías sino también de nutrientes, es tarea de los dietistas nutricionistas. La persona que quiere perder peso debería ocuparse únicamente de aprender, de la mano de este profesional, de qué forma adoptar este planteamiento en su día a día. Del mismo modo que no concebimos autoprescribirnos fármacos, tampoco debemos hacerlo con los tratamientos dietéticos».

Neus Nuño, profesora del máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil de la UOC, afirma que hay que trabajar la desvinculación entre dieta y pérdida de peso, incidiendo en la idea de que no hay que seguir un régimen restrictivo para bajar de peso. «También hay que sustituir el concepto de dieta por el de cambio de hábitos alimentarios, transmitiendo mensajes centrados en la necesidad de cuidarse para sentirse mejor, estar más ágil, más sano, tener mejores digestiones, disfrutar con la comida, comer sin ansiedad, mejorar la relación con la comida, etc.; en definitiva, dejar de lado la báscula, que solamente genera ansiedad».

Para Nuño, es también importante remarcar que un cambio de hábitos debe implicar no solamente la parte alimentaria, sino también la introducción de pautas saludables hacer deportes, tener relaciones sociales fuertes o el autocuidado. Explica que, si alguien quiere comenzar a cuidarse y lo necesita, debe asesorarse por un profesional dietista nutricionista y nunca hacer dietas por su cuenta, ya que estas a la larga pueden no ser efectivas. «La mayoría de las dietas restrictivas no favorecen una buena relación con la comida y, además, generan ansiedad y frustración», concluye.