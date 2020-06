Cómo elegir el mejor gazpacho del supermercado

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se nos hace la boca agua pensando en la variedad de gazpachos que vamos a tomar este verano: de sandía, de cerezas, remolacha, aguacate... El gazpacho es una mezcla de ingredientes triturados que se sirve en épocas de verano, normalmente de forma fría, y pertenece a la dieta mediterránea debido a su composición en frutas, verduras y hortalizas; se trata de una excelente bebida para formar parte del aperitivo del verano.

Normalmente, cuando hablamos de gazpacho nos referimos a la versión típica sobre todo de Andalucía, hecha con tomate, pimiento, aceite de oliva virgen extra, vinagre, ajo y sal. Sin embargo, esta versión requiere de una buena trituradora o licuadora, y no todo el mundo cuenta con ella... ¿Qué haces entonces? ¿Renunciar a él? En absoluto. Por suerte existen varios gazpachos en el supermercado si no se tiene el material de cocina necesario para hacerlo o si se prefiere no invertir tiempo en hacerlo. Claro que, el resultado, no es el mismo...

¿Lo compro o lo hago?

«Siempre es mejor elaborarlo en casa que comprarlo ya hecho. Las ventajas de hacerlo así radican en que no solo dispondremos del máximo control sobre la calidad de los nutrientes, sino que al mismo tiempo lo haremos totalmente a nuestro gusto, con esa variedad de tomates que nos gusta, con la cantidad justa de ajo, pepino, sal, vinagre... o el ingrediente que sea», dice María Lloreda, nutricionista de El CoCo, app que ayuda a comer sano. Pero, al parecer, estamos de suerte: en el caso del gazpacho en particular, ambas opciones serían válidas, ya que no distan mucho a nivel de composición. «Todas las marcas utilizan tomate, pepino, vinagre y sal. Lo que sí que va a variar entre uno u otro es la cantidad de otros ingredientes típicos de esta receta como por ejemplo el pan tostado, el ajo o la cebolla», dice la nutricionista, indicando que son ingredientes que dependiendo de su cantidad «pueden no ser del gusto de todos los consumidores».

«Desde núkula aconsejamos que te dirijas a la categoría caldos y sopas y posteriormente a la subcategoría gazpacho. Ahí te daremos la mejor opción basándonos en los ingredientes del gazpacho», explica Marta Moreno, del equipo de Núkula, app de compra saludable. «Nos fijamos ante todo en que la composición mayoritaria del producto sean hortalizas frescas; posteriormente que se utilice aceite de oliva virgen extra, ya que es el aceite menos procesado y que contiene mayor cantidad de compuestos antioxidantes, y que el contenido en sal no supere los 1-1,2 gramos en 100 gramos de producto puesto que la OMS recomienda no superar los 5 gramos de sal por día (en adultos)», continúa.

Cuáles son los gazpachos comerciales más saludables. - Adobe Stock

Algunos gazpachos llevan en su composición pan rallado o algunos tipos de harinas refinadas... Desde núkula recomiendan que estos ingredientes sean evitables, ya que añadiríamos alimentos superfluos con poco valor nutricional y que disminuyen la calidad nutricional del gazpacho, tan mediterráneamente saludable.

«Por estas razones siempre es interesante leer la lista de ingredientes y, en el caso del gazpacho, evitar aquellas opciones que incorporen ingredientes que no formen parte de la receta clásica. Por ejemplo, si en vez de gazpacho estuviéramos hablando de mayonesa, la presencia de azúcar en buena parte de la oferta de estas debería ser suficiente para descartarla», aconseja la nutricionista María Lloreda.

Qué gazpacho comprar

Un ejemplo de un buen gazpacho podría ser: hortalizas frescas 96% (tomate, pimiento, pepino, cebolla), aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez reserva, sal (0,8g por 100 ml de producto) y ajo.

Un ejemplo de un gazpacho no tan recomendable podría ser: tomate, aceite de oliva virgen extra (8%), pan (harina de trigo, agua, sal y levadura), aceite de girasol, sal (0.89g por 100 ml de producto), vinagre y ajo.

Según cuentan desde Núkula, hay gazpachos hechos con otros ingredientes como almendras con ajo blanco: «Podríamos decir que es parecido a una bebida de almendras pero con mayor contenido en aceite de oliva virgen extra y añadiendo ajo. Te recomendamos controlar la cantidad de sal, que los principales ingredientes sean naturales y que coincidan con lo que venda el producto y que el aceite de oliva, siempre sea virgen extra».

«Para localizar aquellas marcas más recomendables, podemos utilizar la aplicación con el fin de distinguir qué opciones son las más saludables, como por ejemplo la de la marca Hacendado o la de Alvalle (que obtienen una nota de 9 sobre 10 en El CoCo) de aquellas que no lo son tanto», explica María Lloreda. Por su parte, Núkula aconseja la marca blanca de El Corte Inglés y los gazpachos de Santa Teresa. «Al final, cuanto más ingredientes naturales tenga, más se parece a la versión hecha en casa y por tanto, más buenos estarán», aconsejan desde Núkula.