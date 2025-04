«La barriga es nuestro gps: nos avisa de lo que pasa en nuestra vida»

Todo lo que sentimos, tanto a nivel físico como emocional, pasa por nuestra barriga. Por eso, cuando se dice que el intestino es «nuestro segundo cerebro», no se hace en vano. Y es que, en nuestro sistema digestivo hay miles y miles de neuronas ... , que conectan directamente con nuestro cerebro. Es tan importante esto que tenemos en la tripa, que hay incluso quienes denominan a nuestro intestino el primer cerebro. Así lo hace el psiconeuroinmunólogo Xavi Cañellas, que publica «Tu primer cerebro (no está en tu cabeza)» (Plataforma actual), un libro en el que busca explicar la importancia de nuestro sistema digestivo en todo lo que hacemos: cómo nos sentimos, qué decisiones tomamos o cómo dormimos.

Portada de «Tu primer cerebro (no está en tu cabeza)» Plataforma actual

Hablamos con Cañellas en ABC Bienestar para entender cómo de importante es la llamada microbiota , cómo funciona esa relación intestino-cerebro y cómo es posible que un dolor de cabeza, una erupción en la piel o una sensación de estrés muy fuerte puede tener origen en el intestino.

¿Podríamos decir que tomamos decisiones con el estómago?

Absolutamente, de hecho gran parte de nuestras decisiones se basan en el buen equilibrio del ecosistema que reside en nuestro aparato digestivo, no solo el estómago: donde más número de microorganismos tenemos es en el intestino. A este conjunto de microorganismos lo llamamos microbiota y tiene mucho que ver en nuestra capacidad de tomar decisiones, en nuestra salud bioquímica de nuestro cerebro así como en la inmunidad y en la regulación de los sistemas corporales más importantes para el ser humano.

Siempre se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro, pero el título de su libro hace referencia a él como «el primer cerebro». ¿Por qué lo considera tan importante?

Siempre se ha dicho que el intestino es nuestro segundo cerebro, y realmente no es verdad, porque cuando haces el estudio de la embriología, de cómo el ser humano se va formando dentro de la barriga de su mamá, el primer sistema nervioso que se forma, antes que el «cerebro de arriba», es el sistema nervioso entérico, y este es el que inerva todo el tracto digestivo y el primero en formarse. Después es cierto que se cierra el tubo neural y se forma lo que conocemos como el sistema nervioso dentral o nuestro «cerebro de arriba» y, por supuesto este tiene más número de neuronas que el intestino, pero debemos tener en cuenta que nuestro aparato digestivo, este sistema nervioso entérico está formado por, aproximadamente, 600 millones de neuronas, por tanto podríamos decir que el aparato digestivo es un órgano neurológico, y es el primero que se formó, y por tanto merece la posición de primero y no de segundo.

¿Es por ello que cuando estamos nerviosos, sentimos «mariposas en el estómago» o en una situación de estrés «se nos cierra el estómago»?

Hay una relación directa entre el cerebro y el intestino. Lo que se llamaba hace unos años el «eje intestino-cerebro» y lo que actualmente se llama en ciencia el «eje microbiota-intestino-cerebro». Todo lo que ocurra de arriba hacia abajo va a afectar a la fisiología, al ecosistema microbiano y a las funciones del aparto digestivo y por eso, por ejemplo, cuando tenemos estrés, podemos tener diarrea o cuando tenemos un examen importante, o una entrevista de trabajo, o cuando estamos enamorados, sentimos esas «mariposas». A mí me gusta decir que nuestra barriga es «nuestro gps» y nos avisa de lo pasa en nuestra vida. Lo que ocurre es que actualmente le hacemos muy poco caso.

¿Es el estrés lo que afecta a nuestro intestino, y por ende el cerebro, o es el «estado» de nuestro intestino lo que genera estrés?

Tanto «de arriba hacia abajo» como «de abajo hacia arriba» afecta lo que nos pasa. Por tanto, si yo tengo estrés en mi vida, todos los estresores que conocemos a día de hoy: conflictos emocionales, familiares, problemas en el trabajo... va a afectar a la función de nuestra barriga. Ahora bien, si yo ya tengo inflamación en mi barriga, porque por ejemplo no me alimento de manera saludable, y eso literalmente genera una reacción del sistema inmune, produciendo inflamación, esta inflamación también afecta al cerebro y cuando afecta a este, lo que ocurre es que nosotros interpretamos el mundo, los estímulos que tenemos, de forma más peligrosa: si yo tengo un estímulo pequeño en enterno, y eso me genera una respuesta neurológica y endocrina, tiene que ser acorde al estímulo. Hay un estudio publicado en la revista Brain, Behaviour and Inmmunity que dice que si yo tengo una actividad inflamatoria, cuando yo reciba un estímulo externo, aunque sea pequeño, la manera de interpretar ese estímulo, debido a la inflamación (cuando hablamos de esto, nos referimos a proteínas que literalmente generan inflamación) voy a reaccionar como si fuera un estrés muy alto, como si fuera un estímulo de peligro. Por tanto, nuestro cerebro y el estrés afecta a la fisiología de nustra barriga, pero nuestra barriga y el sistema inmunitario también va afectar en cómo vamos a interpretar el mundo.

¿Cómo puede llegar a afectarnos, en general, tener una mala digestión?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que ahora mismo, en ciencia, el intestino está descrito como el epicentro de la inmunidad y de nuestra salud. Esto quiere decir que el 80% de todas las células del sistema inmunitario residen en el aparato digestivo, sobre todo en el intestino, tanto el delgado como el grueso. Entonces, por ejemplo comer de forma no saludable genera una respuesta del sistema inmunitario generando inflamación, y esta puede llegar al torrente sanguíneo y afectar a todos los órganos y sistemas corporales de nuestro cuerpo, por ejemplo produciendo dolor e inflamación muscular, produciendo pérdida de la masa ósea, una mala función hepática, una mala regulación pulmonar, con más riesgo de sufrir infecciones, incluso asma... o también una afectación cerebral, por lo que entidades como la depresión o la ansiedad ya estan relacionadas con el aparato digestivo. Por tanto, reitero, el epicentro de nuestra salud es el aparato digestivo, y cuando este está inflamado es el caldo de cultivo para cualquier tipo de enfermedad que podemos sufrir a día de hoy.

Habla en el libro de tomar «decisiones inflamadas», el intentar tapar un problema de mala manera, y generar otro… ¿Es lo mismo que nos ocurre si vamos ignorando la señales que nos manda nuestro estómago?

Si yo tengo inflamación, y esta puede afectar a mi sistema nerviosos central, seguramente, dicho de manera más metafórica, vamos a tener una conducta más torpe a todos los niveles: en la capacidad de tomar decisiones, en la de sentir placer, en la de tener contacto social... por tanto, sí, son decisiones inflamadas basadas en un contexto inflamatorio.

¿Algún consejo general para que cuidar nuestra microbiota?

Tendemos a mirar la microbiota como un ente distinto a nosotros y debemos entender que esta forma parte de nosotros: yo soy yo, con mi microbiota, no soy yo, y además mi microbiota. Por ello, todo lo que afecta al ser humano también afecta a la microbiota. Todo lo que significa cuidarse: regular el descanso y el sueño, tener una alimentación saludable, practicar ejercicio físico, tomar buenas decisiones para regular los procesos de estrés, estar en contacto con la naturaleza, evitar los tóxicos... todo eso es lo que mejora nuestra vida y nuestra microbiota. La microbiota forma parte de nosotros, y merece el mismo cuidado que nos daríamos a nosotros mismos.