El gran robo en el Museo del Prado que quedó impune

Al Tesoro del Delfín que custodia el Museo del Prado, un espectacular conjunto de vasos preciosos procedente de la riquísima colección del delfín de Francia, le faltan desde 1918 once piezas que nunca han sido encontradas. Otras 35 pudieron ser felizmente recuperadas tras aquel famoso robo que llevó a cabo un empleado de la pinacoteca hace un siglo, aunque con graves mutilaciones. Nadie pagó por ello.

El robo fue denunciado por el pintor José Garnelo, subdirector del Museo, en septiembre de aquel año de 1918. De inmediato, el comisario Ramón Fernández Luna inició sus pesquisas. Se tomaron fotografías de la sala donde habían estado expuestas, se recogieron huellas, se observó el estado de las cerraduras y se interrogó a todo aquel que estuvo en contacto con las piezas.

La Brigada de Investigación Criminal que dirigía este «Sherlock Holmes» español aplicaba las técnicas policiales más modernas.

+ info Los investigadores comprueban las huellas dactilares - José Zegri

Fernández Luna pronto llegó a la certeza de que el autor o autores del hurto conocía bien el museo y la falta de seguridad de que adolecía. Debía de ser alguien de dentro, que había ido sustrayendo las joyas en diferentes ocasiones. Un joyero madrileño que confesó haber vendido varias alhajas pertenecientes al Tesoro del Delfín proporcionó al comisario la pista que llevó a la detención de Rafael Coba, un vigilante de la pinacoteca amante del juego y la buena vida.

+ info Una de las vitrinas del Tesoro del Delfín cubierta y sellada por el juzgado - Portela

Interrogado por el juez instructor, Coba confesó los hechos y se prestó incluso a realizar una reconstrucción del delito. Así lo contó ABC el 23 de octubre de 1918: «Coba, en presencia del juez, iba a proceder a escalar el edificio, tal y como en sus declaraciones había dicho que penetraba a realizar el robo. Por una de las puertas que dan frente a los Jerónimos entró en el patio donde se hacen las obras de ampliación del Museo. Allí permanecía oculto hasta que se hacía de noche, y entonces, aprovechándose de la obscuridad, escalaba el edificio». Coba cogió una escalera de mano que se empleaba en las obras, la apoyó en una pared y subió. Poco antes de llegar a la cornisa superior, se detuvo, sacó una llave, abrió una ventana que había al lado de la escalera y que daba a las galerías del último piso y penetró por ella. Una vez allí, siguió hasta la sala donde estaban las vitrinas robadas y abrió la vitrina con una llave de aluminio que él mismo se había fabricado.

Junto a Coba fueron detenidos tres celadores implicados -Darío Fernández, Félix Velloso y Alejandro Varela-, así como el platero Isidro Agruña e Isidra Ascensión Rodríguez, la novia del principal acusado con quien se casó en la cárcel.

+ info El juez interroga al presunto autor del robo en el Museo del Prado, Rafael Coba - Julio Duque

El juicio se celebró en noviembre de 1920 en medio de gran expectación. Según el escrito de conclusiones del fiscal, el vigilante y los tres celadores robaron en doce ocasiones numerosas copas de ágata, diamantes y rubíes cuyo valor ascendía en la época a 781.175 pesetas. La acusación pedía para cada uno doce años y un día. A Agruña y Rodríguez se les consideraba encubridores y se pedía varias penas de arresto.

Todo parecía indicar que al menos Coba, el autor confeso del robo, sería condenado, pero en el juicio negó todo lo que había declarado ante el juez instructor, reduciendo su intervención a la venta de las alhajas.

-«Yo vendí muchas de las alhajas en diferentes tiendas, pero ignorando que procedieran del Museo y que hubiesen sido robadas», aseguró.

-Entonces -preguntó el fiscal- ¿ignoraba el robo cometido en el Museo de Pinturas?

-Sí señor. La primera noticia que tuve de tal hecho fue en Valladolid, encontrándome en un café.

A otras preguntas del fiscal el procesado afirmó que en el sumario contó una historia de la que se arrepentía y se retractaba. «Lo dije yo, no lo niego, pero la verdad es la que sostengo aquí. Yo no he cometido robo alguno, y si algo hice fue vender varias alhajas cuya procedencia desconocía».

«Mentí -dijo el acusado- porque me habían prometido un premio, que no me dieron, y al convencerme de ello declaré la verdad».

Coba atribuyó el robo a un tal Pedro Lara, del que nunca se tuvo noticias. El resto de los procesados negaron también su implicación en el asunto.

A pesar de que Fernández Luna declaró que Coba no tuvo un momento de vacilación durante la reconstrucción de los hechos y que no había rastro del mencionado Lara. A pesar de que el fiscal mostró numerosas contradicciones del acusado (¿por qué si era inocente del robo de las alhajas ocultó su nombre al empeñarlas?, ¿cómo pudo vender las joyas meses antes de hacerse amigo del tal Lara, el supuesto ladrón?)... Los abogados defensores hicieron gala de una gran elocuencia y habilidad y todos los acusados quedaron libres.

Solo Coba fue condenado como encubridor del mencionado Pedro Lara al que nadie había visto ni conocido. El tribunal le impuso una pena de ocho meses de arresto, pero como llevaba dos años en prisión preventiva fue puesto en libertad. La Abogacía del Estado no recurrió la sentencia.

Como protesta por la impunidad en que quedó el robo en el Museo del Prado, una iniciativa ciudadana presentó una queja al ministro de Gracia y Justicia. «Los abajo firmantes -rezaba el escrito-, recogiendo la honda impresión producida en la conciencia pública y muy singularmente en los medios culturales por la inesperada impunidad en que ha quedado el vergonzoso robo cometido en nuestro Museo del Prado, se dirigen a V.E. con el fin de exponer su más viva protesta por la ineficacia de los recursos empleados para el restablecimiento del Derecho con motivo de dicho delito, que es tan lesivo a la dignidad nacional por la negligencia que representa el descuido en que se ha tenido nuestro patrimonio artístico. Y para evitar en lo futuro que puedan reproducirse atentados de esta índole, ruegan a V.E. interese del excelentísimo señor ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que adopte las medidas que sean precisas a la mejor vigilancia del Museo, cuya custodia constituye una alta responsabilidad del país». Firmaban el documento Valle Inclán, Jacinto Belavente, Azorín, Pío Baroja, Quintiliano Saldaña, Manuel Azaña, José Cubiles, Constancio de Quirós y una larga lista de intelectuales españoles.

+ info En el Ateneo de Madrid. El notable crítico de arte Sr. Lázaro Galdiano (X) después de la interesante conferencia que dio acerca del Museo del Prado - Portela

El expatrono del Museo del Prado José Lázaro Galdiano ya señaló en un discurso en el Ateneo de Madrid que el pueblo recelaba de la eficacia de una sanción porque sabía del poder que tenían las influencias. Y que algunos nobles españoles se dedicaban a comprar joyas artísticas para vendérselas a precios considerables a los extranjeros.