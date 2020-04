El formidable chasco que se llevó el ladrón de la aureola del Apóstol Santiago

+ info Un hombre da el tradicional abrazo al Ápostol Santiago en la Catedral. - Ángel Carchenilla

No es oro todo lo que reluce. Debería haberlo sabido el sacrílego ladrón que el 28 de julio de 1905 robó la aureola del Apóstol de la catedral de Santiago de Compostela. Conocedor del interior del templo, como posteriormente se supo, tendría que haberse enterado antes de que ese nimbo dorado que la efigie llevaba sobre la cabeza no estaba hecho con el preciado metal.

La noticia saltó en la madrugada del día 29, cuando se descubrió que a la imagen del Apóstol le faltaba la aureola. Se avisó al sacristán mayor, que comprobó en primer lugar que no se le hubiera caído al santo. Al examinar con detenimiento la figura, no le cupo duda de que había sido arrancada sin contemplaciones ya que los tornillos que lo sujetaban habían sido forzados.

Faltaba además un topacio de gran tamaño que, junto con otros de menor valía, adornaba la esclavina de plata del Apóstol. Ésta se encontró ladeada, como si el ladrón también hubiese intentado arrancársela. Y el báculo había sufrido la misma violencia, aunque tampoco el delincuente había conseguido extraerlo de la mano del Apóstol.

Se ignoraba en qué momento se había llevado a cabo el robo. Dos empleados y un perro vigilaban durante la noche el templo y no habían visto ni oído nada.

+ info Fachada principal de la catedral de Santiago de Compostela hacia el año 1900

Desde la catedral se avisó a las autoridades judiciales, que abrieron una investigación. El deán, los canónigos y todos los empleados de la catedral prestaron declaración.

Las primeras sospechas recayeron sobre un sujeto que vestía la esclavina de peregrino y que llevaba en la ciudad desde antes de las fiestas del Apóstol (25 de julio). En la prensa se dijo que había tratado de hacerse el simpático a los guardias del templo, ayudándoles repetidas veces en sus tareas. «Hoy le han visto en las proximidades de la catedral, marchando apresuradamente. Por orden del Juzgado se le ha buscado, sin lograr encontrarle. Se ha marchado de Santiago en la mañana de hoy. Es portugués», informaba « El Liberal».

Aquellas manos que se habían hecho con la aureola se habían llevado, sin embargo, un enorme desengaño. Porque no era de oro, sino de cobre. En «El Liberal» se contaba que durante la novena de las fiestas del Apóstol se solía cambiar la aureola de cobre que ostentaba diariamente por otra de oro de gran mérito artístico, pero aquel año al sacristán se le había olvidado cambiarlo. «Esta rarísima casualidad es causa de que el robo de la aureola sea de poca importancia», apreciaba.

Carne de leyenda

«Quizá las generaciones futuras puedan leer, sin que distingan los sutiles arguces de la verdad con la fábula, algo semejante a esto: «Unos bandidos hurtaron al Apóstol su diadema de oro. Cuando la quisieron vender vieron, oh, prodigio sobrenatural, que el metal que la formaba habíase trocado en cobre...», aventuraba con sorna « El Heraldo de Madrid».

En ABC la noticia se tomó con seriedad. «Según van poniéndose las cosas, ni siquiera las más veneradas imágenes pueden estar seguras», decía el 31 de julio antes de señalar que «había un poco de oro en la cabeza del patrón de España y allá fueron los ojos y las manos de la codicia».

«Luego—¡hay quien se alegra, y todos debíamos lamentarnos de ello!—se descubrió que tampoco el nimbo del apóstol era de oro, sino de villano metal de velones y braseros», continuaba en su escrito «Ene», para quien «el sacrílego ladrón chasqueado es, por mucho que sintamos decirlo, un representante, contra su voluntad, de otros dieciocho millones de españoles a quienes se da cobre por oro, no ya solamente en las reliquias de pasadas grandezas, sino en los menesteres de nuestras ordinarias necesidades del hoy y del mañana».

+ info Una persona da el tradicional abrazo al Ápostol Santiago en la Catedral en 1965 - Álvaro García Pelayo

El periodista se lamentaba de que ya no había oro en España «ni aun para aureolar la cabeza del Santo que, en cierto modo, fue genio ó numen de la independencia del territorio y de la gestación de la nacionalidad». Al santo que había prestado tantos servicios al país, propiciando un Camino de Santiago que tanta cultura había irradiado, «se lo pagamos al apóstol con un nimbo de cobre para diario... y aún hay quien se lo roba», se quejaba.

«El doctor iluminado Raimundo Lulio dijo, repitiendo un proverbio oriental: «Si no hubiese hierro en el casco del caballo, no habría oro en la cabeza de los monarcas». No hay oro ya ni en la cabeza del patrón de España. ¿Por qué? No hay hierro en el casco del caballo que tira de la reja, del carro, del trillo, de la rastra. No hay prosperidad de la que va de abajo arriba, de la que convierte en nimbos las herraduras», finalizaba.

Tirada en el tejado

Apenas unos días después, unos obreros que reparaban el tejado de la catedral encontraron la aureola abandonada entre las tejas. El ladrón debió de darse cuenta pronto de que su botín no era el que esperaba, porque ni siquiera llegó a sacar el nimbo de la catedral.

Aunque no estaba dispuesto a arrojar la toalla. Según informaba ABC, debía de conocer perfectamente el interior del templo, «pues también se ha encontrado forzada una reja y junto a ella una cuerda para bajar al interior y cometer, sin duda, nuevas fechorías». No se llegó a detener al autor o autores de este robo.