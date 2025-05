Por qué Churchill salvó la vida a Mussolini en 1943

+ info Retrato de Benito Mussolini - Transocean

Benito Mussolini pudo haber muerto en julio de 1943, pocos días antes de que el Gran Consejo Fascista le sustituyera. Mientras los jerarcas del fascismo italiano preparaban esta reunión, treinta bombarderos del famoso escuadrón 617 de la aviación británica aguardaban en el aeropuerto argelino de Bona (hoy Annaba) a que llegara la orden para despegar con dirección a Roma. En una mortífera incursión aérea reducirían a cenizas el Palacio Venecia y Villa Torlonia, los lugares donde el Duce trabajaba y vivía con su familia, en pleno centro de la capital italiana. El plan había sido estudiado a conciencia por los altos jefes de la RAF (Reales Fuerzas Aéreas británicas), pero fue anulado por Winston Churchill. El primer ministro aceptó el consejo de su ministro de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, uno de los hombres más odiados por Mussolini.

«Jamás podría haber imaginado el Duce que Eden y Churchill hubiesen decidido por aquellos días salvarle la vida», consideraba R.G. en el reportaje que publicó sobre este ataque sorpresa en « Blanco y Negro».

Dos cartas secretas conservadas en los archivos del Public Record Office y dadas a conocer por primera vez en 1973 revelaron esta incursión aérea sobre el centro de Roma para matar a un solo hombre. El plan había sido elaborado por sir Arthur Harris, comandante en jefe del « Bomber Command» de la RAF, quien estaba convencido de que la muerte del Duce llevaría a Italia al caos y precipitaría el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Hasta entonces el Gobierno británico y el estadounidense habían prohibido bombardear Roma, Florencia y Venecia, pero en julio de 1943 concluyó esta prohibición. Ya había habido un bombardeo sobre la capital italiana, el 19 de julio (y se produciría otro el 13 de agosto). En ese sentido, no había impedimento.

+ info Interior de la basílica de san Lorenzo, en Roma, destruida por los bombardeos angloamericanos el 19 de julio de 1943

El plan contaba con la aprobación de sir Charles Portal, jefe del Estado Mayor de la RAF. Se llevaría a cabo por la mañana. Treinta bombarderos pesados del escuadrón 617 partirían de su base argelina, atravesarían en diagonal el Mediterráneo, volando a muy baja altura para eludir los radares, y una vez sobre Roma dejarían caer sobre el Palacio Venecia y Villa Torlonia 160 bombas de 500 kilos y seis explosivos «block-buster» (revientabloques) de 2.000 kilos. En la carta que sir Charles Portal envió a Churchill el 13 de julio de 1943, solicitando la aprobación del plan Harris, le decía:

«Palazzo Venezia y Villa Torlonia se distinguen en vuelo rasante sin peligro de error y ambos están situados a más de 1.500 metros del Vaticano. Las órdenes serán severas para impedir cualquier otra acción de ataque contra Roma. Creo que si Mussolini fuese muerto o, al menos, fuertemente "tocado" en estos momentos, aumentarían considerablemente las posibilidades de poner de rodillas a Italia en pocos días. Entre tanto, nos mantendremos informados de la mejor manera posible acerca de lo que acostumbra a hacer últimamente el Duce».

Aquel plan sorprendió a los historiadores en 1973, pues Harris no tenía fe en los bombardeos de precisión. Los ingleses le llamaban el «bombardero Harris» y se había ganado también el apelativo de «el Carnicero». «Los objetivos de los bombardeos deben ser las zonas edificadas de las ciudades -sostenía-, no solo las industrias, los astilleros, las refinerías de petróleo y demás blancos de dimensiones limitadas. No podemos ser puritanos. Es necesario "saturar" de explosiones e incendios las ciudades, durante la noche, con el fin de cortar las venas al enemigo. Es preciso crear el caos en las ciudades enemigas, destruyendo su sistema arterial -agua, luz, gas, teléfonos, transportes- y dejar sin techo a centenares de miles de personas con el fin de minar la capacidad de trabajo de sus habitantes. No hay otra alternativa si queremos ganar esta guerra».

Siguiendo esa «doctrina» habían sido bombardeadas ciudades alemanas, reduciéndolas en buena parte a cenizas, pero la destreza del Escuadrón 617 hizo cambiar de opinión a Harris en su plan para matar a Mussolini. El famoso escuadrón había sido creado pocos meses antes, bajo las órdenes del joven teniente coronal Guy Gibson. Contaba con los mejores pilotos, operadores de radar y tiradores del "Bomber Command" y había llevado a cabo misiones especiales con notable éxito. En mayo había destruido las grandes presas alemanas de los ríos Moehne y Eder, en la cuenca del Ruhr y un año después hundiría el acorazado alemán Tirpitz en los fiordos noruegos.

«Blanco y Negro» contó que el 13 de julio, el mismo día en que se pedía la aprobación de Churchill para el ataque contra Mussolini, Harris estaba contrariado. La noche anterior había enviado 295 «Lancaster» a bombardear Turín y otros objetivos italianos y trece aparatos no habían regresado a la base. Además, no podría contar con Guy Gibson porque había sido designado para llevar a Churchill a Quebec para entrevistarse con Roosevelt.

+ info El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill

Churchill leyó la carta de sir Charles Portal y decidió consultar con Eden, su ministro de Exteriores y hombre de confianza. Éste le respondió en otra misiva que también vio la luz por primera vez en 1973.

+ info Anthony Eden

«Al primer ministro. A propósito de la minuta del jefe del Estado Mayor de la RAF sobre el bombardeo del despacho y la villa de Mussolini, le confieso que no me agrada. La posibilidad de dar muerte a Mussolini me parece muy remota. Si no lo consiguiéramos, aumentaríamos su prestigio y popularidad. Además, correríamos el riesgo de ser odiados por el hecho de destruir la parte más antigua de Roma y por causar pérdidas civiles inútilmente. Opino que debe rechazarse esta petición, dado que su propósito es muy difícil de conseguir para justificar un intento en el plano militar, mientras que en el plano psicológico sería desventajoso para nosotros si la operación no es coronada por el éxito al ciento por ciento. Firmado: Anthony Eden».

Churchill aceptó el consejo de Eden y el 16 de julio le remitió una copia de su propia carta con las palabras «I agree» (de acuerdo) escritas en calco. Harris recibió la orden: «Operación anulada». Los bombarderos regresaron a Inglaterra. Mussolini no moriría aquel día. Las bombas destinadas al Duce cayeron sobre Livorno en la noche del 24 al 25 de julio, destruyendo 300 casas. Esa misma noche, el Gran Consejo Fascista destituyó a Mussolini.

«De haberse realizado, ¿hubiera tenido éxito la operación?», se preguntaba «Blanco y Negro». «Es probable», se respondía a renglón seguido. El vuelo rasante habría eludido a los radares y los bombarderos norteamericanos del Mediterranean Air Command habrían podido distraer la atención de los cazas italianos y alemanes, permitiendo a los pilotos británicos atacar el Palacio Venecia y Villa Torlonia en condiciones óptimas. Pero no había certeza de que el Duce muriera bajo las bombas.

Además, inevitablemente se habrían causado daños irreparables en el centro de Roma. La lluvia de bombas habría alcanzado, como mínimo, un radio de 250 metros alrededor del palacio y la villa de Mussolini. Es decir, junto al Palacio Venecia se habrían destruido también el Altar de la Patria, las iglesias del Aracoeli, Loreto, Santísimo Nombre de María, Jesús, Santos Apóstoles, la plaza y el palacio del Campidoglio, junto al Foro Romano, la famosa Columna Trajana, la Torre de las Milicias, los palacios Doria-Pamphili, Odescalchi, Colonna y Bonaparte. Y en las proximidades de Villa Torlonia, el parque donde está situado habría quedado convertido en «tierra quemada». Además, muchas casas de civiles habrían sufrido los efectos del bombardeo.

Eran meras hipótesis. La realidad quedó reducida a un plan que no se llevó a cabo porque Churchill lo rechazó.