Los 4 Sanfermines que se suspendieron antes del Covid-19

No habrá chupinazo el día 6 de julio, ni emocionantes encierros por las calles de Pamplona, ni corridas de toros. No saldrá San Fermín en procesión junto a los Gigantes y Cabezudos, ni el 14 los pamploneses entonarán el «Pobre de mí». Ya lo han cantado hoy algunos al conocer que el Ayuntamiento de Pamplona se ha visto obligado a suspender los Sanfermines por el Covid-19.

Es la primera vez en la historia que las fiestas de Pamplona se cancelan por una pandemia, porque en 1918, año de la mal llamada gripe española, sí que hubo festejos.

Durante la Guerra Civil, que estalló justo después de los Sanfermines de 1936, se suspendieron las fiestas de 1937 y 1938. En 1939, los pamploneses las recobraron con gran alegría. «El repique general de campanas, los disparos de cohetes y el recorrido de varias bandas de música por las calles de !a ciudad, abrieron ayer el período oficial de las fiestas de San Fermín. La animación es extraordinaria por la gran afluencia de forasteros, que han venido a compartir con nosotros estos días», contaba el cronista de ABC.

Varios generales, como el italiano Gino Palgabini, García Valiño o el general Martín Alonso, ministro de Justicia, y el de Industria y Comercio, Sr. Suances, se acercaron hasta Pamplona esos días de vuelta de la guerra en los que, según el periódico, restañaba Navarra sus heridas.

Las fiestas continuaron celebrándose ininterrumpidamente hasta que en 1978 un trágico suceso conmocionó de nuevo a la ciudad. Ya en el inicio de las fiestas, Vicente Zabala, crítico taurino de ABC, advertía que ésa no era su Pamplona. La ciudad «está triste, muy triste, rumia preocupaciones, está enferma de inquietudes y sobresaltos. No seré yo quien meta de contrabando la política en una crónica de toros. No tengo madera de contrabandista, ni mucho menos de político. Lo malo es que la política sí ha salpicado a las fiestas sanfermineras, las ha entristecido y puede terminar por arruinarlas», vaticinaba.

El «chupinazo» se había tenido que lanzar desde el balcón del primer piso del Ayuntamiento porque la segunda planta estaba ocupada por ocho encerrados en huelga de hambre que pedían la amnistía con gritos de «Presoak kalera» «Presoak etxera» y la Policía había entrado a la cárcel de Pamplona para restablecer el orden por un motín.

La tensión siguió en aumento y el 8 de julio se desató en enfrentamientos en la plaza de toros y en las calles. «Pamplona se ha convertido en un «campo de batalla», con varios centenares de manifestantes que han intentado el asalto al Gobierno Civil, tras los incidentes lamentables producidos en la misma plaza de toros al término del festejo. La situación amenaza con la suspensión de las fiestas de San Fermín. Numerosos heridos (algunos de ellos por arma de fuego) y una gran confusión y algarabía son el resumen de los enfrentamientos. De madrugada llegaron a Pamplona destacamentos antidisturbios de refuerzo para restablecer el orden», resumía Miguel Ángel Nieto en su crónica. Poco después se sabía que uno de los heridos había fallecido en el hospital provincial de Navarra. La víctima era un joven de 23 años, Germán Rodríguez, que había ingresado con una herida de bala en la cabeza y aunque fue operado de urgencia, murió alrededor de las dos de la madrugada.

Los incidentes continuaron durante la noche. No hubo encierro, la corrida fue suspendida y la fiesta quedó paralizada por los disturbios. Los mozos de las peñas decretaron luto de 48 horas por la muerte de Germán Rodríguez y después de su funeral, tras la manifestación silenciosa que finalizó donde había caído Germán, algunos participantes volvieron a gritar frases contra las fuerzas de orden público y se produjeron nuevos enfrentamientos. Las peñas se negaron a participar en los festejos de San Fermín si no se cumplían sus requisitos que se basaban, principalmente, en la retirada de la Policía Armada de la ciudad y la dimisión del gobernador civil y del ministro del Interior.

El 11 de julio, el Ayuntamiento aumciaba oficialmente que quedaban suspendidas de modo definitivo las fiestas de San Fermín de 1978.

Dos décadas después, en mitad de los Sanfermines, el secuestro de Miguel Ángel Blanco por parte de la banda terrorista ETA alteró el transcurso de las fiestas de 1997. En un pleno extraordinario y con la ausencia de HB, el Ayuntamiento de Pamplona decidió entonces suspender los actos institucionales de Sanfermines.

Miles de personas salieron a la calle a exigir la liberación del joven concejal de Ermua, uniéndose al clamor del resto de España. Pero los terroristas cumplieron su amenaza. Ante la triste noticia del asesinato del político vizcaíno, se acordó la suspensión de las fiestas hasta el día siguiente.

Cientos de personas se quitaron espontáneamente el tradicional pañuelo y lo ataron a las rejas del Consistorio en señal de duelo, hasta cubrir por completo la entrada. De madrugada, la quema de estos pañuelos por parte de radicales dio lugar a violentos enfrentamientos que se saldaron con 18 heridos.

Los Sanfermines se reanudaron el 13 de julio, aunque con poco ánimo de fiesta.