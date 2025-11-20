Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios por competencia desleal

Líderes con propósito: caso de éxito Santander

Santander se vuelca con la educación financiera gratuita en toda España

Las claves de la educación financiera gratuita de Santander. La formación abierta que ofrece Santander da sencillas pautas para planificar nuestros ahorros y evitar el endeudamiento, prevenir fraudes, etc.

Santander se vuelca con la educación financiera gratuita en toda España

C. P. S.

El día a día de la economía mundial repercute en nuestra economía doméstica, por lo que una sociedad más y mejor informada en aspectos económicos básicos podrá adoptar mejores decisiones. Planificar nuestro ahorro, prevenir el endeudamiento (y los fraudes), comprender mejor los impuestos, incluso conocer ... fórmulas para invertir el dinero … todo suma para mejorar nuestra economía doméstica. En esta línea, Banco Santander ha reforzado sus iniciativas de formación para que miles de personas (entre ellas, personas de colectivos más vulnerables) puedan mejorar la actualidad y la proyección de su patrimonio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app