Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

Líderes con propósito

Iberia y Envera: 48 años demostrando que la inclusión también despega

La compañía aérea desarrolla, desde hace casi 50 años, una excepcional actividad solidaria a través de la fundación Envera, que da empleo de calidad a mil personas con discapacidad

Iberia y Envera: 48 años demostrando que la inclusión también despega

Alberto Velázquez

Hace casi medio siglo, los empleados de Iberia deseaban ofrecer una mejor vida a sus hijos con discapacidad… Todo un gran esfuerzo, un sueño, cuyo presente del futuro pasa por cerca de 1.000 beneficiarios con empleo, y que supone un éxito alineado con el ... espíritu de la compañía, como sucede con la importancia de las personas, la creación de valor y, en todo caso, la responsabilidad y el compromiso social. Un gran ejemplo de progreso continuo gracias a la confianza en las personas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app