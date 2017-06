Salva crianza: un buen vino de Rioja por 8 euros

Desde Pancorbo, en la provincia de Burgos, si coges la N-232 para asomarte a Rioja, tienes a Sajazarra a la izquierda y Cuzcurrita a la derecha. Son los primeros pueblos del vino, y luego cogen el relevo Cihuri, Casalarreina, Haro… Ese es el camino de las bodegas, de la pasión riojana. Ahí empiezan a sucederse las tierras de viñas inundadas y de sus frutos, un horizonte embargado de cepas que ansían la llegada de septiembre y, sobre todo, octubre, para vivir una segunda vida. Para vivir. En ese escenario es fácil escoger un vino donde las palabras crianza, reserva y gran reserva adquieren su máximo significado en España. Palabras a veces malditas porque no aportan la calidad que se le supone, que no es el caso en Bodegas Urbina, una casa, una familia que sabe cómo elaborar grandes vinos. Entre ellos, este Salva crianza, con notas de frutas rojas y negras maduras, un toque balsámico y de especias, un punto mineral y mucho equilibrio en boca. Sabroso, algún recuerdo de cacao y bastante frescura. Esto es una ficha de cata, que refleja la verdad, pero no toda la verdad. Urbina, en el fondo, es la calma. La calma hecha vino.

Puntos: 91. Precio: 8-9 euros. Añada: 2011. Variedad: tempranillo. Origen: D.O.C. Rioja. Bodega: Urbina. Dirección: Cuzcurrita de Río Tirón. Tel: 941 22 42 72. Web: urbinavinos.com