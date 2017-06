Un gran vino de 8 euros descubierto en Fenavin

Cuando llega la tormenta. Cuando llega, lo mejor es guarecerse, pero si no hay refugio… Si no hay refugio sólo queda esperar, pleno de paciencia, a que escampe. Ya escampará, y mientras es tiempo de recuerdos, de otra tormenta bien distinta, esa que se llama Fenavin aunque en este caso utilice la palabra tormenta exclusivamente como sinónimo de cantidad (y calidad), de abundancia de vinos en un mismo espacio. Sí, los había mejores y peores, y entre los mejores por relación calidad-precio estaba una bodega extremeña llamada Viña Santa Marina y sus elaboraciones. Realmente todas, también unas mejores y otras peores, y de todas me quedo con esa botella de cabernet sauvignon y syrah, que no llega a los nueve euros de precio venta al público y supone sabor, equilibrio y bondad. Un vino bien hecho, agradable en boca, con su punto de finura y otro de sabiduría. Próxima a Mérida queda esta bodega, una casa que habrá que visitar cuando escampe. Cuando quede todo despejado, cuando vuelva la calma será tiempo de volver a probar este vino, de beber este vino que te incita a beber. Y sí, lo encontré en Fenavin hace tres semanas. Uno de mis mejores hallazgos.

Lo que hay que saber Puntos: 91. Precio: 8-9 euros. Añada: 2013. Variedades: cabernet sauvignon y syrah. Origen: Vino de la Tierra de Extremadura. Bodega: Viña Santa Marina. Dirección: Mérida (Badajoz). Tel: 824 607 001. Web: vsantamarina.com.