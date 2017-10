Sevilla, la mejor ciudad del mundo para visitar en 2018, según Lonely Planet Los expertos de esta editorial eligen Chile como el mejor destino de 2018; Sevilla, la mejor ciudad, y Tallin, mejor relación calidad-precio

ABC VIAJAR

@abcviajar 24/10/2017 22:16h Actualizado: 24/10/2017 22:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Y el mejor país para visitar en 2017 es...

La publicación Best in Travel 2018 de Lonely Planet es el esperado ranking de los mejores destinos que deberían formar parte de la lista de deseos de todo buen viajero para el año que viene. La empresa editora más popular en guías de viaje acaba de hacer pública su selección de los 10 mejores países, ciudades, regiones y destinos con la mejor relación calidad-precio que los expertos de Lonely Planet recomiendan a los viajeros para el 2018.

Chile ocupa el codiciado primer puesto como mejor país para viajar en el 2018, mientras que Sevilla es la ciudad número uno para visitar en el próximo año; a la ciudad española le siguen la renacida Detroit, en EE UU, y la frecuentemente olvidada capital australiana, Canberra. La región número uno de Best in Travel 2018 es Belfast y la Costa del Causeway, en Irlanda del Norte, con Alaska y los Alpes Julianos eslovenos completando los tres primeros puestos. Tallin, en Estonia, ha sido coronado como el destino con la mejor calidad-precio del 2018, seguido de cerca por Lanzarote y Arizona, en EE UU.

[La guía de @salsadechiles: Ocho restaurantes de Sevilla donde comer realmente bien]

La elección de los destinos que conforman la selección anual de Lonely Planet es un proceso meditado en el cual los periodistas y viajeros de Lonely Planet proporcionan cientos de sugerencias de destinos que nadie debería perderse de entre todos los lugares que han visitado durante el año anterior. A partir de sus sugerencias, un equipo de expertos en viajes de la editorial crea una lista de finalistas, aplicando criterios como el interés actual de cada destino, la expectación que genera y el «factor sorpresa» para decidir el contenido del anuario de viajes. Los destinos seleccionados deben cumplir unos criterios específicos como la celebración de un evento especial durante el año siguiente, que ofrezcan novedades a los viajeros, o que el equipo de expertos considere que es un destino injustamente pasado por alto y que recomienden a los lectores visitarlo antes de que lo hagan las multitudes.

En la elección de Sevilla como la ciudad más interesante para visitar en 2018 se han tenido especialmente en cuenta su enorme riqueza histórica y artística, la revitalización de la ciudad en los últimos años y muy especialmente, la celebración en 2018 del Año Murillo.

Best in Travel 2018 de Lonely Planet presenta también cinco tendencias de viajes que los viajeros deberían tener en cuenta para el próximo año, como los destinos maratonianos, los viajes vegetarianos y veganos, y las islas privadas, entre otras. Los expertos de Lonely Planet también seleccionan los diez mejores viajes culturales en familia, las mejores novedades y los mejores alojamientos para que formen parte de Best in Travel 2018.

Los 10 mejores países Best in Travel 2018

1. Chile. 2. Corea del Sur. 3. Portugal. 4. Yibuti. 5. Nueva Zelanda. 6.Malta. 7. Georgia. 8. Mauricio. 9. China. 10. Sudáfrica.

Las 10 mejores ciudades Best in Travel 2018

1. Sevilla, España. 2. Detroit, EE UU. 3. Canberra, Australia. 4. Hamburgo, Alemania. 5. Kaohsiung, Taiwán. 6. Amberes, Bélgica. 7. Matera, Italia. 8. San Juan, Puerto Rico. 9.Guanajuato, México. 10. Oslo, Noruega.

Los 10 mejores destinos calidad-precio

1. Tallin, Estonia. 2. Lanzarote, España. 3. Arizona, EE UU. 4. La Paz, Bolivia. 5. Polonia. 6. Esauira, Marruecos. 7. Reino Unido. 8. Baja California, México. 9. Jacksonville, Florida, EE UU. 10. Hunan, China.