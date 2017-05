Diez planes cercanos para disfrutar del mes de junio

La ciudad de Cuenca acoge en junio su primer Festival Canalla, que nace con mucha ilusión y con la intención de convertirse en un referente nacional.

Este Festival Canalla, que se celebrará los días 9 y 10 de junio en la plaza de toros de Cuenca no sólo traerá grandes artistas del panorama nacional, sino un sin fín de actividades culturales, gastronómicas, de ocio y naturaleza.

Entre los artistas confirmados estarán Manuel España (La Guardia); Javier Ojeda (Danza Invisible); Carlos Segarra (Rebeldes); Tennessee; Santi Sánchez (Ex Inhumanos); El Norte; Bernardo (de The Refrescos); Miguel Costas (Ex Siniestro Total); DJ Antonio Albella (de Locomía); Fernandisco y Hombres G.