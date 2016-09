El nuevo triunfo del cocinero José Andrés en EE.UU.

El cocinero español José Andrés sigue cosechando éxitos en EE.UU.. Ahora es el propio presidente Barack Obama el que ha querido premiar la labor del chef concediéndole la Medalla Nacional de Humanidades 2015 que le será entregada el jueves 22 de septiembre en la Casa Blanca. José Andrés, que triunfa desde hace años con sus restaurantes en Estados Unidos, es por tanto uno de los doce premiados este año entre los que figuran escritores, poetas, un médico o un historiador.

El galardón reconoce la labor del cocinero en el cultivo de los paladares americanos dando forma a su cultura. La nota añade que José Andrés «ha introducido nuevos y vibrantes ingredientes para nuestra nación, ya sea a través de sus técnicas innovadoras en la cocina, su trabajo con una tecnología limpia y el acceso a la educación, o la inspiración que ofrece a los nuevos americanos».

Tras conocer el premio el chef no tardó en agradecer a través de las redes sociales «Me siento honrado de recibir #artshumanitiesmedal de @NEHgov gracias a mis equipos, socios y a toda la gente con la que trabajo. Me siento afortunado de trabajar con ellos»

so humbled and honored to receive #artshumanitiesmedal from @NEHgov Thank you to my teams, partners and people I'm so lucky to work with